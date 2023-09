Come importare i contatti Gmail in iCloud

Se avete un account Google, avrete probabilmente molti contatti memorizzati sul servizio Contatti dell’account, soprattutto se disponete o avete avuto in passato un telefono Android.

Non è a tutti noto ma usando un computer (Mac o PC) è possibile esportare i contatti di Google in iCloud in modo semplice. Ecco come procedere:

1) Aprite da un computer un browser, portatevi all’indirizzo contacts.google.com e se necessario eseguite la procedura di login

2) Fate click su “Esporta” (la piccola icona con la freccia in alto a destra dell’icona della stampante): appare la finestra “Esporta contatti” e da qui è possibile selezionare “Contatti” (per esportare tutti i contatti) o “Contatto selezionati” (per esportare solo i contatti selezionati).

3) Nella sezione “Esporta come” della finestra precedente selezionate “vCard (per contatti iOS)” e fate click su “Esporta”.

4) Consentite il download scegliendo “Consenti” e il file con i contatti (un file con estensione .csv) verrà salvato nella cartella dei download.

Importare i contatti in iCloud

A questo punto è possibile importare il contatto o la rubrica contatti salvata in precedenza, in iCloud:

1) Da un browser aprite l’indirizzo iCloud.com/contacts ed eseguite l’eventuale procedura di login

2) Fate click in fondo a sinistra sull’icona a forma di rotella dentata, selezionate la voce “Importazione vCard”, indicate il file con i contatti di Google salvato nel passaggio precedente e premete il pulsante “Carica”.

I contatti delle vCard importate verranno aggiunti al gruppo Tutti i contatti. È possibile aggiungere i contatti a qualsiasi altro gruppo trascinandoli.

