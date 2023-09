Android 14 confonde ancora lo spazio occupato sullo smartphone

Mishaal Rahma, specialista in Android, sottolinea che Android 14 (la nuova versione del sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google), calcola ancora in maniera erronea lo spazio di storage occupato dai vari componenti di sistema, mostrando in modo scorretto lo spazio usato, fuorviando potenzialmente gli utenti.

“Facciamo tipicamente affidamento all’utility che mostra l’uso dello storage su Android per individuare app e file che consumano spazio di archiviazione disinstallando o cancellando in caso di necessità”, scrive Rahman affermando però che il sistema seguito da Google per calcolare lo spazio occupato, è imperfetto. Rahman ha eseguito comandi dalla shell per creare un file di 3GB nella directory /data/media/0 sullo storage, percorso non usato dai file di sistema Android, ma la finestra che mostra lo storage mostra un incremento di 3GB nella sezione System, come se il sistema operativo occupasse di colpo più spazio.

Quanto sopra accade perché Android include nel calcolo dello storage di sistema usato tutto ciò che rientra in categorie diverse da audio, video, immagini, documenti, cestino e giochi, fuorviando gli utenti che si aspettano una rappresentazione accurata.

Altra confusione deriva dal modo in cui Android e i produttori di smartphone misurano e indicano lo spazio di archiviazione. Mentre gli utenti e i produttori pensano in termini di gigabyte (GB), basati su una potenza esponenziale di 10, Android mostra lo spazio in gibibyte (GiB), basato su una potenza esponenziale di 2 e che corrisponde a 1024³ bytes; di conseguenza, 1 gigabyte (GB) corrisponde a 0.93 gibibytes (GiB).

Secondo lo specialista, questo modo di rappresentare lo spazio occupato confonde gli utenti che cercano di capire quanto effettivamente occupa il sistema operativo sul loro dispositivo.