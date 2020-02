Come ottenere le cover per smartphone e i quadri su tela personalizzati con Amazon

Ci sono decine di soluzioni, sul web oppure nei negozi vicino casa, per creare quadri su tela e custodie per smartphone personalizzati con le proprie fotografie, ma da oggi tutto questo si può fare anche con la garanzia e l’affidabilità di Amazon.

Chiunque infatti può accedere al sito del noto e-commerce, selezionare il prodotto desiderato, quindi caricare l’immagine nell’editor di Amazon e vedere subito l’anteprima. Come dicevamo si possono creare quadri su tela, anche di quelli componibili, oppure personalizzare la custodia per lo smartphone.

La cover che si andrà a creare è completamente trasparente, sottile e indeformabile. Si adatta al telefono proteggendolo da urti, graffi, polvere, sporco e cadute accidentali, consentendo al contempo l’accesso completo a tutte le porte e funzioni senza doverla rimuovere.

L’unica differenza rispetto a qualsiasi altra custodia in commercio risiede nella personalizzazione della superficie posteriore, che si può appunto adornare con un’immagine o una fotografia scattata magari proprio con quello smartphone qualche minuto prima.

Ci sono praticamente modelli compatibili con tutti gli iPhone attualmente in commercio e non, a partire dai vecchi iPhone 4/4S fino all’ultima gamma iPhone 11/Pro/Max, ma anche i più diffusi smartphone di Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Asus, OnePlus e via dicendo.

L’azienda precisa che, mentre altri venditori applicano etichette o adesivi alla cover, con questa soluzione le immagini vengono invece stampate direttamente sulla superficie rendendole un tutt’uno con la custodia stessa e attraverso tecnologia UV che permette di ottenere una qualità di stampa pari a quella fotografica.

Chi volesse qualcosa di più di un semplice copia-incolla dell’immagine può contattare il servizio clienti in privato allegando il file e descrivendo quali modifiche si vorrebbero applicare, come ad esempio eliminando alcuni particolari o inserendo scritte e dettagli aggiuntivi, ricevendo gratuitamente un aiuto da un grafico professionista per raggiungere lo scopo.

Stampa e spedizione avvengono il giorno lavorativo successivo all’ordine: la spedizione è gratuita e la consegna è stimata entro 24 o 48 ore per l’Italia, mentre slitta a 4-5 giorni lavorativi per spedizioni verso uno degli altri paesi europei.

Il tutto, come dicevamo, avviene all’interno del circuito di Amazon, quindi con tutti i vantaggi che ne conseguono per quanto riguarda l’affidabilità e le politiche di rimborso e reso in caso di problemi.

Se volete creare quadri su tela personalizzati cliccate qui: se invece siete interessati all’acquisto di custodie personalizzate per smartphone cliccate qui.