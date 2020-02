Nissan Dream Driving è la ninna nanna per le auto elettriche

Nissan ha presentato “LEAF Dream Drive”, ninnananna sviluppata per tutti i genitori che ricorrono al magico potere del «dream driving», ovvero il far viaggiare i bambini in auto fino a quando prendono sonno. Nella ninnananna dell’azienda giapponese i suoni si fondono con le frequenze sonore di un motore a combustione interna per creare una traccia audio che rilassa i bambini.

Una ricerca condotta in tutta Europa evidenzia come i genitori soffrano a causa della costante privazione del sonno. Mediamente un genitore con un bambino fino ai due anni dorme meno di cinque ore di sonno per notte, e il 60% ammette di ricorrere al dream driving per far addormentare i bambini di cui il 57% almeno una volta alla settimana.

Analizzando il motivo della scelta del dream driving, il produttore afferma di avere scoperto che il 70% dei genitori ne attribuiscono il successo al movimento del veicolo, mentre in realtà è prevalentemente in virtù delle frequenze sonore rilassanti dei motori a combustione in funzione che i bambini si addormentano in auto.

Secondo Paul Speed-Andrews, Noise and Vibration Development Manager di Nissan, “un veicolo elettrico come Nissan LEAF è l’opzione migliore per il dream driving; sappiamo però che per la sua silenziosità può non essere altrettanto efficace rispetto alle auto con motori endotermici. I motori a combustione infatti emettono una frequenza sonora che è una combinazione di rumore bianco, rosa e marrone con tonalità variabile; si crea così un ambiente sonoro orchestrale ideale per calmare e tranquillizzare il bambino”.

Se praticato frequentemente in auto con motore endotermico, il dream driving pesa sull’impronta ecologica, con emissioni di CO2 fino a 70 kg l’anno. Il 70% dei genitori europei concorda che un veicolo elettrico li farebbe sentire sia meno colpevoli per le emissioni di CO2 sia un miglior modello di consapevolezza ambientale per i propri figli.

Nissan ha avviato una collaborazione con il Sound Designer e Sleep Coach, Tom Middleton, creando ” Dream Drive”, definita “la prima ninnananna a zero emissioni”, una playlist per bambini insonni: contiene cinque tracce da tre minuti che si integrano nelle tecnologie di bordo disponibili sulla LEAF.

Middleton ha spiegato che si tratta della “prima collaborazione al mondo con un’auto nel ruolo di artista musicale” e che “oltre alle frequenze dei motori a combustione udibili solo dall’orecchio infantile, che cullano il bambino aiutandolo ad addormentarsi, tutti i suoni che si sentono sono il frutto dell’orchestrazione di suoni e ritmi registrati all’interno e all’esterno di una LEAF”.

Ari Peralta, ricercatore interdisciplinare che ha contribuito all’analisi del progetto, riferisce che in futuro saranno usati suoni e altri elementi sensoriali “per migliorare la vita delle persone, coniugando multisensorialità, tecnologie immersive e design del suono per esplorare nuove opportunità di benessere nell’ambito della mobilità”.

Collegando lo smartphone alla Nissan LEAF tramite Android Auto e Apple CarPlay è possibile ascoltare la ninnananna sulle piattaforme come Apple Music, Spotify, SoundCloud, YouTube e Deezer.

