Una nuova arma della marina USA cancella la voce e disorienta chi parla

La Marina statunitense ha ideato un dispositivo elettronico che impedisce alle persone di parlare o perlomeno di ascoltare la propria voce e quella dei vicini. Si tratta di un’arma non letale, un dispositivo elettronico che con una sorta di effetto di controfase cancella la voce quando qualcuno cerca di parlare.

Il dispositivo in questione è stato brevettato nel 2019 ma stato scoperto solo in queste settimane. L’idea è quella di disorientare un obiettivo al punto da impedire di comunicare efficacemente con altre persone.

Denominata Acoustic Hailing And Disruption (AHAD), l’arma e è in grado di registrare il parlato e istantaneamente (in pochi millisecondi) ritrasmetterlo all’obiettivo, creando un fastidioso effetto che disturba la concentrazione del “bersaglio” dissuadendolo dal continuare a parlare.

Il sito Interesting Engineering riferisce come improbabile l’uso su campi di battaglia (almeno a breve) e che molto più utilmente il dispositivo potrebbe essere usato come sistema per tenere a bada la folla durante le manifestazioni.

AHAD è stato sviluppato da ingegneri della Crane Division della Naval Surface Warfare, centro di ricerca e sviluppo della Marina che si trova nell’Indiana e che sviluppa dispositivi palmari e armi operate dagli equipaggi per il servizio.

Dal punto di vista tecnico è composto una serie di microfoni e speaker identificano e ritrasmettono velocemente la voce in un raggio ristretto udibile solo da chi parla, un sistema che, non solo confonde chi viene investito ma, in definitiva, impedisce di concentrarsi e di proseguire nell’articolazione vocale, confondendo anche le persone nelle vicinanze dell’obiettivo.

Altra opzione è quella di proiettare il suono registrato contro un una superficie continua come un muro ad un angolo diverso per confondere gli ascoltatori sulla reale provenienza dei suoini originali. Il dispositivo può essere sfruttato anche in altri ambiti, ad esempio come dispositivo di richiamo acustico tra navi, grazie alla possibilità di emettere onde sonore ad alta potenza e comunicare a distanza.