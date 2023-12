Come proteggersi dalle truffe via codice QR su iPhone e Android

Le truffe via codice QR malevoli sono in aumento e la cosa non sorprende visto che in generale malware e truffe non conoscono periodi di crisi, inoltre i truffatori sono sempre alla ricerca di come sfruttare i sistemi veloci e pratici più gettonati dagli utenti.

Basta inquadrare un codice QR con la fotocamera di iPhone e Android per essere indirizzati subito all’app utile in quel momento, per consultare un menù del ristorante, affittare uno scooter, compilare un modulo online e moltissimo altro ancora.

La truffa più comune è quella di codici QR malevoli sostituiti sui parchimetri, sui tavoli dei locali e posizionati in altri luoghi pubblici strategici. Se il codice rimanda a un sito molto simile a quello che l’utente si aspetta (phishing), è probabile che inserendo le credenziali i suoi dati vengano rubati, così come tutte le informazioni inserite.

Ma i sistemi sono anche più evoluti, per esempio inserendo codici QR creati ad hoc in email e messaggi, oppure in grado di scaricare e infettare con malware o spyware il dispositivo, prima ancora che l’utente se ne accorga.

Come proteggersi contro le truffe via codice QR

Oltre a lanciare l’allarme per l’aumento delle truffe via codice QR, la Federal Trade Commission FTC degli Stati Uniti offre tre consigli pratici per proteggersi:

Se si trova un codice QR in luoghi inaspettati occorre verificare l’indirizzo a cui rimanda il codice QR prima di aprilo. Se somiglia a un indirizzo internet URL noto, occorre assicurarsi che non sia falsificato. Bisogna cercare eventuali errori di orografia o una lettera scambiata. Non scansionare mai un codice QR contenuto in mail o messaggi di testo che non ci si aspetta. Soprattutto se il messaggio spinge ad agire immediatamente. Se si ritiene che il messaggio sia legittimo, meglio impiegare numero di telefono o sito web noti e sicuri per contattare l’azienda. Infine un consiglio di sicurezza FTC sempre valido per chiunque: proteggere smartphone e account personali, tenendo aggiornato il sistema operativo e proteggendo gli account personali online con password complesse e autenticazione a pi fattori.

A queste tecniche gli esperti di QRFY aggiungono un consiglio utile sia per utenti iPhone che Android: mai installare app terze parti per scansione – lettura codici QR: sia iPhone che Android integrano di serie questa funzione nell’app fotocamera di serie.

In questo articolo come creare un codice QR per l'accesso Wi-Fi agli ospiti.