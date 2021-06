Tra i social network più utilizzati vi è certamente Instagram, che consente agli utenti e appassionati di fotografia di condividere panorami mozzafiato, piatti da ristoranti stellati, e chi più ne ha, più ne metta. Frequenti, però, possono essere i problemi di accesso, semplicemente perché ci si dimentica la password. Ecco come recuperare la password di Instagram.

I metodi che andiamo ad elencare in questo articolo sono due, entrambi davvero facili, e che non necessitano di alcuna competenza tecnica. E’ possibile recuperare la password di Instagram da PC/Mac, o direttamente tramite smartphone.

Recuperare password Instagram da PC/Mac

1. Per recuperare la password Instagram da PC o Mac è necessario aprire il browser, e digitare nella barra degli indirizzi www.instagram.com. In alternativa potete cliccare direttamente a questo indirizzo per arrivare sulla pagina che ci serve.

2. Da qui, non dovrete far altro che cliccare sulla scritta in blu “Hai dimenticato la password?”.

3. Nella successiva schermata occorrerà inserire il vostro indirizzo mail, dunque cliccare sul banner in blu “Invia il link di accesso”

4. Fatto ciò, andate sulla posta in entrata, aprendo il vostro client di posta elettronica. Aprite la mail di Instagram appena arrivata (se non la trovate controllate nello SPAM), e cliccate sul pulsante blu “Accedi come” che riporta il vostro nickname.

5. Fatto ciò non vi resterà che immettere una nuova password.

Recuperare password Instagram da smartphone

In questo caso il procedimento è molto simile a quello descritto sopra, ma si esegue tutto da smartphone.

1. Per recuperare la password dovrete aprire l’applicazione Instagram sul vostro smartphone, e nella prima schermata cliccare sempre sul pulsante che vi chiede se avete dimenticato la password.

2. A questo punto, nella successiva schermata che appare dovrete inserire la vostra email.

3. Fatto ciò, cliccate su “invia email” e controllate la casella di posta elettronica. Nel messaggio di Instagram ricevuto vi apparirà la schermata sopra in cui dovrete cliccare sul banner “accedi come”.

4. Dopo il click, potrete inserire la vostra nuova password, ed godervi Instagram.

Tutti i tutorial scritti da Macitynet potete trovarli direttamente a questo indirizzo.