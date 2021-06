I Mac crescono del 36% in USA nel primo trimestre 2021

Un nuovo rapporto di Canalys afferma che il mercato dei PC negli Stati Uniti è cresciuto del 73% su base annua nel primo trimestre del 2021, con spedizioni totali di desktop, notebook, tablet e workstation superiori a 34 milioni di unità. Non male, però, neppure Apple.

Notebook e tablet hanno aperto la strada con una crescita impressionante, mentre i desktop sono rimasti indietro a causa della debole domanda durante la pandemia. Le spedizioni di notebook sono cresciute del 131% su base annua, trainate dagli ordini arretrati e dalla continua richiesta di supportare il lavoro e l’istruzione a distanza. Nel frattempo i tablet si sono comportati bene, con una crescita del 52% e 11 milioni di unità spedite.

Il rapporto di Canalys ha stranamente unito tablet con notebook e desktop, rendendo difficile valutare le reali prestazioni delle sole spedizioni di PC. Con Apple che è il leader indiscusso dei tablet con la sua linea di iPad, l’unione di tablet con PC tradizionali fornisce una strana statistica, che consente ad HP di emergere con le migliori prestazioni, grazie ai Chromebook economici.

Aggiungendo Chromebook economici, come mostra il grafico seguente, è chiaro che gran parte della crescita di HP proveniva da questo segmento di mercato a basso margine in cui Apple non è presente.

Durante la teleconferenza fiscale Q2-21 di Apple, il CEO, Tim Cook, ha commentato lo stato del Mac durante il trimestre scorso in questi termini:

Come è successo durante la pandemia, iPad e Mac continuano a essere strumenti di fondamentale importanza per i nostri clienti. Nell’ultimo anno, decine di milioni di iPad e Mac sono stati implementati per aiutare gli studenti a imparare a creare e migliorare il lavoro a distanza in tutte le sue forme. Ciò ha aiutato iPad a crescere molto velocemente, raggiungendo il fatturato più alto del trimestre di marzo in quasi un decennio.

Su Mac, alimentati dalla M1, abbiamo stabilito un record di entrate di tutti i tempi, continuando lo slancio per la categoria. In effetti, gli ultimi tre trimestri per Mac sono stati i tre migliori trimestri di sempre. La scorsa settimana, sia iPad che Mac hanno fatto un grande passo avanti. Abbiamo presentato un iMac nuovo di zecca radicalmente ridisegnato, progettato attorno alle capacità senza pari. E ne abbiamo introdotto uno su iPad per la prima volta con iPad Pro con funzionalità 5G e display XDR a retina liquida