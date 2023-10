Come silenziare le chiamate dagli sconosciuti su iPhone con iOS 17

Ma quanto sono seccanti le chiamate dei call center? Per fortuna con gli iPhone nei quali è installato iOS 17 è possibile impedire per sempre che chiamate di spam come queste (e non solo) giungano alla nostra linea.

Questo significa riposare serenamente dopo il pranzo (perché, non so voi, ma queste telefonate ci vengono a dare fastidio proprio negli orari meno opportuni) e in qualsiasi altro momento della giornata, perché attivando una specifica impostazione tutte le chiamate provenienti dagli sconosciuti verranno bloccate alla fonte.

Come attivare il blocco chiamate spam

Quello che dovete fare è semplice: aprite l’app Impostazioni, recatevi nella scheda Telefono e scorrete in basso fino a raggiungere la voce Silenzia numeri sconosciuti.

Per impostazione predefinita questo interruttore è spento, ma accendendolo direte finalmente addio a tutte queste chiamate, e non solo.

Cosa succede quando l’interruttore è attivo

Con il “silenziatore” attivo infatti qualsiasi chiamata proveniente da un contatto che non avete in rubrica sarà inoltrata direttamente alla segreteria.

Tuttavia non andrà persa: una notifica silenziosa vi informerà che una chiamata è stata appunto silenziata, e dall’elenco delle chiamate Recenti potrete visualizzare il numero e, eventualmente, richiamarlo.

Questo è molto importante perché non rischierete di perdere contatti importanti come un corriere che ha tentato di consegnare un pacco o un vicino di casa che, dopo aver ricevuto il nostro numero di telefono da un conoscente, sta tentando di contattarci per una questione urgente, o magari la scuola dei nostri figli che deve aggiornarci sui prossimi appuntamenti.

In poche parole è una specie di Non Disturbare ma “soft”, in quanto il telefono smetterà di suonare quando a chiamare sarà uno sconosciuto, mentre continuerà a funzionare come sempre con tutti i contatti in rubrica.

Altre guide…

Su Macitynet trovate centinaia di tutorial su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch: cliccate sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti.