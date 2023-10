Come usare la tastiera iPhone con una mano su iOS 17

Nei primi anni di iPhone, Steve Jobs lodava le ridotte dimensioni dello schermo (parliamo di 3,5 o 4 pollici) mostrando come, a differenza degli Android, fosse così maneggevole da poter essere usato con una sola mano. Le esigenze di mercato poi nel corso del tempo hanno portato Apple a seguire un’altra strategia, sicché oggi gli iPhone in commercio presentano schermi che vanno dai 4,7 pollici di iPhone SE ai 6,7 pollici della serie Pro Max.

Questo significa che, a meno di non avere una mano molto grande, raggiungere la parte alta dello schermo con il pollice diventa molto difficile. Oltretutto la maggiore larghezza del dispositivo rende particolarmente difficoltosa anche la digitazione con la tastiera; tuttavia da anni per questo problema Apple offre una soluzione software che ritroviamo ancora oggi su iOS 17.

Con pochi click è così possibile restringerla e spostarla da un lato o dall’altro, così da poter rispondere rapidamente ad un messaggio, digitare un indirizzo e controllare tutta la tastiera con una sola mano. Ecco come funziona.

Come attivare la tastiera Apple a una sola mano

In qualsiasi applicazione, non appena cliccate in un’area in cui è possibile digitare del testo, comparirà la tastiera (di Apple, se non ne avete installate di terze parti). A quel punto non vi resta che tenere premuto sul tasto in basso a sinistra, quello contrassegnato dall’icona di una faccina, per aprire il menu delle impostazioni della tastiera.

Nella parte bassa del menu troviamo tre pulsanti: quello centrale attiva la tastiera “a tutto schermo”, mentre quelli a sinistra e a destra rimpiccioliranno la tastiera e la sposteranno nella medesima direzione. Così, se state usando la sinistra, vi basterà cliccare il tasto di sinistra, viceversa selezionate l’altro in modo da poter digitare più facilmente con la mano destra.

Altre guide…

