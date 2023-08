Come trovare l’iPhone con Amazon Echo e Alexa

Se disponiamo di un Apple Watch è facile individuare l’iPhone che abbiamo lasciato da qualche parte in casa (es. sotto il divano, sotto le lenzuola, sul tavolo in cucina…) o in qualche punto in ufficio o altro luogo nelle vicinanze e non riusciamo a individuare: sullo smartwatch di Apple basta uno swipe dal basso verso l’alto per richiamare la funzione che consente di far squillare il telefono associato o attivare a intermittenza il flash LED.

Se non abbiamo un Apple Watch, una funzione simile a quella che consente di far suonare iPhone si può attivare con Alexa, l’assistente di Amazon integrato nei vari Amazon Echo, Amazon Echo Dot e altri speaker e dispositivi smart. Ecco come fare:

Se non è installata, prima di tutto installate l’app Alexa dall’App Store e completate la configurazione Aprite l’app Amazon Alexa, selezionate la voce “Altro” in basso e da qui la voce “Skill e giochi” Nella barra di ricerca che consente di cercare le skill scrivete “Trova telefono”, selezionate la skill e poi “Lancia” La skill richiede il numero di cellulare ed è necessario salvare l’autorizzazione ad accedere a questo dato; salvate l’autorizzazione e completate la procedura

A questo punto potete individuare il vostro telefono in vari modi. Ad esempio pronunciando vicino lo speaker la frase “Alexa, fai squillare il mio telefono”, oppure “Alexa apri Trova telefono”, o ancora “Alexa, chiedi a Trova telefono di squillare”. Ovviamente, dal momento che arriva una chiamata, la funzione è utile a patto che non sia attiva la modalità silenzioso sul telefono.

Se per qualche motivo volete eliminare la skill “Trova il telefono”, basta aprire l’app Amazon Alexa, selezionare “Altro”, cecare la skill, e dalla sezione “Impostazioni” selezionare la voce “Disattiva skill”.

Il metodo sopra indicato funziona ovviamente anche con telefoni Android e non serve necessariamente un iPhone.

