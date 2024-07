Germania, il Ministero degli Interni e dell’Edilizia (BMI) ha comprato 300.000 iPad e iPhone

Pubblicità

L’Ufficio Approvvigionamenti del Ministero degli Interni dell’Edilizia (BMI) tedesco ha siglato un accordo quadro con la società Bechtle AG (fornitore di servizi IT) per la fornitura di 300.000 dispositivi Apple a tutta l’amministrazione federale.

Tutte le agenzie federali useranno iPhone e iPad gestiti da iNDIGO (iOS Native Devices in Government Operation), standard riconosciuto dall’Agenzia governativa tedesca responsabile per la sicurezza informatica (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI), responsabile di commissionare la valutazione e la qualificazione della sicurezza dei dispositivi per tutti gli enti governativi federali tedeschi.

I dispositivi Apple sono stati approvati con la classificazione VS-NfD, standard di riferimento tedesco per la segretezza nell’interesse pubblico di organismi ufficiali.

La BSI ha esaminato le caratteristiche generali di sicurezza e le possibilità di utilizzo sicuro dei dispositivi per i sistemi operativi iOS e iPadOS. I test hanno confermato l’efficacia delle funzionalità di sicurezza integrate e hanno stabilito che le app di serie quali Calendario, Contatti e Mail sugli iPhone e iPad commerciali completano il portfolio esistente di soluzioni mobili sicure anche per quanto riguarda il trattamento delle informazioni con livello di classificazione “Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch”.

Bechtle riferisce che l’accordo prevede anche la fornitura di accessori (es. custodie e Apple Pencil) e servizi legati all’uso dei dispositivi. Il contratto vale oltre 770 milioni di euro ed è valido fino al 2027.

Bechtle è AAER (Apple Authorised Enterprise Reseller) un rivenditore specializzato nel fornire servizi per l’acquisto, la distribuzione, lo sviluppo di app e l’assistenza a grandi aziende, con team dedicati in grado di aiutarti a integrare i prodotti Apple in azienda.

“Implementando una piattaforma unificata di dispositivi, stiamo ponendo le basi per una collaborazione mobile ancora più efficiente fra tutti i dipendenti dell’Amministrazione federale, stabilendo allo stesso tempo standard di sicurezza estremamente elevati che rispettano appieno nostri requisiti tecnici e organizzativi”, ha dichiarato il Dr Markus Richter, segretario di Stato presso il presso il Ministero degli Interni e dell’Edilizia e all’Incaricato della Repubblica Federale per l’Information Technology.

