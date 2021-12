Con µBrowser navigate sul web da Apple Watch

Apple non si è mai sognata di mettere Safari su Apple Watch (o meglio, esiste sotto forma di navigazione web offerta dalle app come Messaggi, dalle quali è possibile cliccare su un link e visualizzarne il contenuto, ma non c’è il browser vero e proprio che conosciamo per poter digitare un url), ma se proprio desiderate farvi un giro su Macitynet dal polso non dovete far altro che installare l’app µBrowser. Al prezzo di un caffè questo software vi consente di cercare qualsiasi sito web tramite il motore di ricerca integrato oppure inserendo direttamente il link, e di navigare tra le pagine con un’esperienza d’uso neanche troppo negativa.

Se infatti il browser su Apple Watch non c’è non è certo perché Apple vuole fare un dispetto ai suoi clienti: lo schermo dell’orologio, che è diventato leggermente più grande con l’ultima serie, rimane comunque un po’ troppo piccolo per poter godere a pieno dell’esperienza di navigazione che ottiene usando uno smartphone (anche col più piccolo degli iPhone, il 13 mini) o ancor meglio un tablet o un computer.

Ma per dare un’occhiata ai titoli degli ultimi articoli che pubblichiamo quotidianamente, scoprire le ultime novità e leggere qualche pagina mentre il telefono si sta ricaricando o risulta momentaneamente irraggiungibile, allora µBrowser (che si legge micro-browser) può funzionare.

Offre anche la possibilità di usare l’app abbinata su iPhone per salvare i siti preferiti in modo tale da poterli poi raggiungere dal polso senza dover digitare ogni volta l’indirizzo completo e c’è sempre la cronologia per ritrovare i siti visitati di recente.

Lo sviluppatore avverte che per offrire un’esperienza di lettura sufficientemente agevole, una parte del codice Javascript non funziona, quindi con le pagine web di grandi dimensioni potrebbe esserci qualche problema, e in più gli accessi non funzionano quindi scordatevi di fare il login di Facebook da qui. Non c’è neppure il tasto per tornare indietro (in modo da non togliere spazio prezioso all’interfaccia), quindi è lungi dall’essere il browser di riferimento per gli accessi online quotidiani.

Se comunque volete installarlo per tirarlo fuori al momento del bisogno, lo trovate su App Store in vendita a 0,99 euro.