Con Amazon a Natale le PMI hanno venduto 20 milioni di prodotti

Durante la stagione natalizia, le piccole e medie imprese italiane hanno venduto più di 20 milioni di prodotti su Amazon in tutto il mondo. E’ quanto emerge dai numeri pubblicati dal colosso degli e-commerce, che dichiara di aver facilitato il raggiungimento di questo risultato grazie ad “Accelera con Amazon”, un programma di formazione gratuito realizzato in collaborazione con ICE, MIP Politecnico di Milano, CONFAPI e Netcomm per sostenere la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 PMI italiane.

«Per le imprese indipendenti che vendono su Amazon questa stagione natalizia è stata la migliore in assoluto» annuncia la società «Quasi tutte piccole e medie imprese – con un fatturato mondiale in crescita del 59% su base annua rispetto allo stesso periodo nel 2019». Quest’anno, Amazon ha lanciato più di 250 strumenti e servizi per supportare le imprese nella gestione e implementazione del proprio business ed ha stanziato nel mondo più di 1,1 miliardi di dollari in crediti AWS per supportare le startup in fase iniziale e accelerare la loro crescita e lo sviluppo.

Oltre 10 miliardi di dollari sono stati investiti per la sicurezza dei dipendenti e delle consegne, di cui oltre 2,5 miliardi in bonus ai lavoratori. Sono inoltre “milioni” le donazioni fatte a migliaia di organizzazioni di beneficenza in tutto il mondo durante le festività, come Save the Children e Banco Alimentare in Lombardia, a cui sono stati donati rispettivamente 200.000 euro in prodotti e 500.000 in pasti.

«Quando i nostri clienti, inclusi gli operatori sanitari in prima linea, avevano più bisogno di prodotti essenziali, i nostri team e i partner hanno dato il massimo per ricevere nei magazzini e consegnare quegli articoli» ha spiegato Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer «E quando i clienti avevano bisogno di un po’ di allegria natalizia in più, milioni di dipendenti e partner di vendita hanno collaborato per rendere disponibili ancora più offerte e idee regalo. Non potremmo essere più orgogliosi o più grati per i nostri team in tutto il mondo».

Col COVID che ci ha tenuti bloccati in casa non stupisce scoprire che i clienti Amazon hanno utilizzato le videochiamate con Alexa il doppio delle volte durante le festività natalizie rispetto allo scorso anno. In più, oltre alla musica natalizia hanno ascoltato musica per la meditazione attraverso i dispositivi con Alexa 1,5 volte in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Decine di milioni di ricette e consigli di cucina sono stati chiesti ad Alexa nel corso dell’ultima settimana: alcune delle ricette più popolari hanno incluso i piatti tipici di questo periodo di feste come il tacchino e i biscotti, ma anche specialità meno tradizionali come la pizza e il chili. Alexa è stata usata anche per trovare il regalo giusto per tutti, per creare e condividere Liste dei desideri ma anche per aggiungere prodotti ai carrelli ed effettuare acquisti.

