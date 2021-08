Con il deepfake diventate attori del trailer del film “Reminescence”

Se volete vedervi sul grande schermo al fianco di Hugh Jackman, ecco la vostra occasione: il trailer del suo prossimo film “Reminescence” distribuito dalla Warner Bros usa la tecnologia deepfake per introdurre la foto del vostro viso in una breve sequenza del film.

In base a quanto si apprende, la startup chiamata D-ID ha contribuito alla creazione del film. Inizialmente questa piccola azienda lavorava ad una tecnologia che fosse in grado di proteggere le persone dai sistemi di riconoscimento facciale, ma nel tempo si sono resi conto che ciò che avevano creato poteva essere usato anche per ottimizzare la tecnologia del deepfake, quella usata ad esempio per far recitare nei film attori del passato, come nello spezzone video di “Mandalorian” dove un abile youtuber ha corretto le immagini di Luke Skywalker con il volto del giovane Mark Hamill quando recitava nella saga negli anni ’80.

Per portare a termine questo particolare progetto, l’azienda ha creato un sito web dove viene chiesto all’utente di digitare il proprio nome e caricare una fotografia. Si può usare il proprio volto oppure anche uno qualsiasi, magari preso da internet, poco importa: il sistema è in grado di estrapolarne le informazioni del volto ed aggiungerle in una scena del trailer. L’animazione non è perfetta e qualche volta il viso potrebbe sembrare distorto, ma il risultato non è comunque male visto che viene creato usando una sola immagine.

Per quanto riguarda il film, “Reminescence” è un thriller fantascientifico che narra le vicende di Nick Bannister, un investigatore privato “della mente”. L’idea di base del trailer è quella di mostrare il volto dell’utente come quello di uno dei clienti che si sottopone all’esame dei propri ricordi nel tentativo di risolvere un caso. Il film sarà proiettato nelle sale cinematografiche il 20 agosto e, come accade per la maggior parte delle nuove uscite di questo periodo, sarà disponibile anche in streaming su HBO Max. In Italia arriva il 26 agosto.