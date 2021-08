Effetti animati per foto e video su iPhone e iPad con Lumyer

Di applicazioni per migliorare le fotografie presenti su iPhone e iPad ce ne sono letteralmente a migliaia. Una di queste è Lumyer che si differenzia per la possibilità di aggiungere effetti animati a qualsiasi immagine, sia che si tratti di un selfie o di una foto paesaggistica o di una foto con cui si è immortalato un particolare momento di condivisione in famiglia o con gli amici.

«Le foto animate sono l’ultima tendenza dell’arte fotografica» scrive l’azienda sviluppatrice nella descrizione dell’app, avvisando gli utenti che seguendo l’account @mylumyer su Instagram è possibile lasciarsi ispirare da migliaia di scatti già condivisi da altri utilizzatori dell’app: basta infatti taggare le foto modificate tramite l’app con l’hashtag #lumyer per inviare una segnalazione allo staff che, se la riterrà sufficientemente interessante, ripubblicherà l’immagine sul suo profilo.

Ma tornando all’applicazione, Lumyer mette a disposizione una serie di strumenti di fotoritocco che, in pochi click, consentono di aggiungere animazioni ed effetti a qualsiasi immagine, che potrebbe così diventare una più affascinante foto profilo o un’immagine da inserire in una storia o trasformare in una GIF. O perché no, uno sfondo animato o un video da condividere online. La libreria degli effetti è in continuo aggiornamento e sono anche raggruppati per categoria, separando così quelli più indicati per l’utilizzo durante le festività natalizie da quelli per Halloween, capodanno, per l’estate, per San Valentino e così via.

L’app è piuttosto facile da usare: basta scattare una fotografia o selezionarne una dalla galleria, quindi scegliere e applicare fino a tre effetti animati diversi, con la possibilità di personalizzarli e poi esportare il tutto in cinque diversi formati in modo da poterla condividere su qualsiasi piattaforma, inclusi i formati Live Photo e GIF. Per quanto riguarda i selfie l’app non mette a disposizione soltanto maschere, ma veri e propri effetti video che rendono le immagini uniche, animando praticamente qualsiasi elemento dell’immagine come i capelli, gli occhi, oppure le onde del mare, le nuvole nel cielo, gli animali sullo sfondo e le luci presenti nella scena.

Selezionata da Apple come miglior app Trendy nel 2016 e definita da Forbes l’anno successivo come l’app che mette a disposizione «Filtri migliori di Snapchat”, Lumyer è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad. L’app attualmente ha raccolto oltre 4.500 recensioni con un punteggio medio di 4,5 stelle su 5. Le sue funzioni possono essere potenziate attraverso l’acquisto di un piano in abbonamento a partire da 2,99 euro a settimana e mette a disposizione diversi pacchetti che aggiungono effetti e funzioni a partire da 0,99 euro.

La versione attualmente disponibile è la 8.6.3 e per poter essere installata richiede circa 140 MB di spazio su disco e la versione 11.2 di iOS o iPadOS. E’ localizzata in lingua inglese e raccoglie diversi dati come ad esempio quelli di utilizzo, identificativi e di diagnosi che vengono collegati all’utente con l’obiettivo di monitornarne l’attività. L’installazione è consigliata a partire dai 12 anni di età in quanto contiene contenuti relativi ad alcol, tabacco e stupefacenti, oltre a violenza in cartoni animati o fantasy e adatti ad un pubblico adulto in misura rara/moderata.