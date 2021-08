Se giocate al Fantacalcio installate quest’app sul vostro smartphone

Chi gioca al fantacalcio con gli amici o in famiglia può fare affidamento su uno strumento che, una volta provato, risulterà indispensabile perché permette di ridurre al minimo i tempi di ricerca delle informazioni più utili allo scopo: si chiama “Fantacalcio” ed è l’omonima applicazione della testata giornalistica registrata da Quadronica Srl che contribuisce a raccogliere tutte le notizie riguardanti l’informazione sportiva dedicata a questo intramontabile passatempo.

L’app infatti funge da compendio portatile per restare aggiornati sul mondo del calcio e del Fantacalcio raccontato da Fantacalcio.it, dove sono raccolte tutte le ultime notizie sportive. Questa applicazione, disponibile per iPhone e Android, facilita la consultazione delle statistiche delle partite e dei singoli giocatori e offre la possibilità di seguirne i voti in tempo reale. Mette a disposizione anche i video dei momenti più importanti del calcio e anticipa le migliori e più aggiornate probabili formazioni di Serie A, con tanto di consigli su chi schierare al Fantacalcio, senza dimenticare l’elenco degli infortunati e degli squalificati di giornata.

Viene così messo a disposizione dell’utente un database completo di statistiche e quotazioni, con il calendario e la classifica dei marcatori a portata di dito. Include anche un sistema di notifica personalizzabile in modo tale da essere avvisati soltanto per le notizie che si ritengono più interessanti.

L’app “Fantacalcio” è localizzata in lingua italiana, è gratuita e attualmente si trova in sesta posizione nella categoria “Sport” su App Store, dove ha ricevuto oltre 8.000 valutazioni con una media di 4,7 stelle su 5. La versione attuale, la numero 1.0.19, richiede circa 36 MB di spazio e la versione 13 di iOS per poter essere installata. Per accedere a tutti i contenuti e rimuovere le pubblicità è possibile acquistare l’abbonamento “Premium” al prezzo di 3,99 euro l’anno. Dal punto di vista della privacy raccoglie i dati sull’utilizzo dell’app e vengono collegati all’identità dell’utente con l’obiettivo di monitornarne l’attività. E’ disponibile anche su Android.