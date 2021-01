Con la nuova MySKODA App tutti i servizi mobile in un’unica soluzione, anche per Apple Watch

La Casa automobilistica boema raccoglie i suoi servizi mobile in un’unica applicazione: la nuova App MySKODA. All’inizio del 2020, la precedente OneApp è stata integrata nella ŠKODA Connect App che, a sua volta, ora è stata incorporata nella nuova MySKODA App. La nuova applicazione offre agli utenti l’accesso a tutti i servizi mobile online di SKODA Connect. Inoltre, fornisce tutte le informazioni sul veicolo e sul network dei service partner. Il passaggio alla nuova app è facile e semplice per chiunque utilizzi le app precedenti. La nuova applicazione è ora disponibile su Google Play e sull’App Store.

Le persone che finora hanno utilizzato la App MyŠKODA devono effettuare il login sul proprio dispositivo utilizzando gli attuali dati di accesso. Non è necessario registrarsi di nuovo o aggiungere nuovamente dati sul veicolo già inseriti. Gli utenti che non dispongono di un ID SKODA e che hanno effettuato l’accesso alle applicazioni precedenti tramite provider esterni, come Facebook, dovranno invece creare un nuovo ID SKODA. La nuova app è disponibile su Google Play e sull’App Store. La precedente App sarà dismessa dopo la fase di transizione.

La nuova App offre tutte le funzioni delle due precedenti in un’unica soluzione. È fruibile da smartphone, smartwatch (solo Apple Watch) e tramite il display centrale del sistema di infotainment dell’auto. Gli utenti possono per esempio consultare il manuale d’uso della propria auto e, con la nuova release, anche quelli di tutti gli altri modelli del produttore. È possiible trovare informazioni sui service partner, anche all’estero, per ottenere supporto in caso di problemi durante una vacanza o un viaggio di lavoro. La nuova App offre supporto anche ai veicoli che non hanno accesso ai servizi mobile online di Skoda Connect o che non si possono collegare tramite SmartLink. Inoltre, la nuova app mantiene ovviamente tutte le funzioni di connettività al veicolo che i conducenti già oggi conoscono. Tra queste figurano l’accesso remoto al veicolo, che consente di bloccare e sbloccare le portiere a distanza o visualizzare l’attuale posizione di parcheggio. È inoltre possibile accedere ai dati di guida e alle informazioni sulle condizioni del veicolo, come l’autonomia residua e gli intervalli di manutenzione. Per i modelli Skoda elettrici o elettrificati sono presenti funzionalità specifiche, quali il comando remoto per la ricarica della batteria.

La precedente App ŠKODA Connect è stata resa disponibile per Android e iOS in più di 30 mercati nel 2016 e, secondo il produttore, conta più di 500.000 utenti attivi. Per utilizzare i servizi online ŠKODA Care Connect e Infotainment Online è necessario un veicolo con accesso online. I servizi sono fruibili gratuitamente a seconda della tipologia per uno o tre anni dall’acquisto dell’auto, con possibilità di rinnovarne l’uso.

