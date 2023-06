Con le Esperienze Prime Day vivrai il prodotto che compri

Perchè limitarsi a comprare un prodotto se si può anche scoprire i segreti e le abilità che stanno dietro ad esso? Perchè avere in casa o sfruttare qualche cosa se si può anche incontrare chi l’ha ideata e creata? È questo lo spirito che sta dietro alle Esperienze Prime Day 2023.

Le esperienze Prime Day, per chi non sapesse, sono una novità introdotta lo scorso anno che per l’edizione 2023 della due giorni di offerte dell’11 e 12 luglio si espande e diversifica con la possibilità di vivere dei week end in alcuni meravigliosi angoli della nostra penisola per vedere da vicino, «occasioni uniche – dice Amazon – per vivere momenti indimenticabili alla scoperta delle eccellenze del Made in Italy, e anche per incontrare i propri artisti preferiti, esplorare territori meravigliosi e partecipare a eventi imperdibili»

Cosa sono e come funzionano le esperienze Prime Day?

Ma nel dettaglio come funziona l’Esperienza Prime Day?

Durante il periodo del Prime Day, quindi per l’anno 2023 dalla mezzanotte dell’11 luglio fino alle 23:50 del 12, luglio si acquista un prodotto. Automaticamente si avrà anche l’attività connessa a quel prodotto. Le esperienze si dividono in Esperienze Music, Esperienze Made in Italy ed Esperienze Lifestyle.

Esperienze Prime Day – Music

Vinile “La primavera della mia vita” + escursione in barca all’Isola di Ortigia , cuore di Siracusa, con Colapesce Dimartino .

, cuore di Siracusa, con . CD “ Stupido amore” + concerto e Meet&Greet con Mecna a Roma o Milano.

a Roma o Milano. CD “wax (Edizione Autografata con Poster – Esclusiva Amazon.it)” + live showcase a Milano con Wax, uno dei finalisti della ventiduesima edizione di Amici 2023.

Esperienze Prime Day – Made in Italy

Svuotatasche + laboratorio artigianale di mosaico presso Guizzo Creart a Povegliano (TV) per apprendere le tecniche di lavorazione di oggetti personalizzati, con soggiorno presso la villa di charme Giusti Country House di Nervesa della Battaglia (TV). Il pacchetto comprende: pernottamento in camera matrimoniale con prima colazione e cena con menù degustazione di specialità locali presso il Ristorante La Baita.

presso a Povegliano (TV) per apprendere le tecniche di lavorazione di oggetti personalizzati, (TV). Il pacchetto comprende: pernottamento in camera matrimoniale con prima colazione e cena con menù degustazione di specialità locali presso il Ristorante La Baita. Olio extravergine di oliva italiano DOP + tour delle valli tra Assisi e Spello con Gnavolini Raccolta Sapore a Bastia Umbra (PG) per immergersi nella lavorazione del pregiato olio extra vergine di oliva prodotto nel cuore verde d’Italia, con soggiorno presso l’Asisium Boutique Hotel di Assisi. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Junior Suite con prima colazione e cena con menù degustazione in abbinamento a vini locali presso il ristorante “Osteria del Corso” dell’albergo.

con a Bastia Umbra (PG) per immergersi nella lavorazione del pregiato olio extra vergine di oliva prodotto nel cuore verde d’Italia, con Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Junior Suite con prima colazione e cena con menù degustazione in abbinamento a vini locali presso il ristorante “Osteria del Corso” dell’albergo. Crema Spalmabile 100% Nocciole + visita presso la sede di Damiano Think Organic a Torrenova (ME) per scoprire i segreti della lavorazione di golose specialità a base di frutta secca, con soggiorno presso l’Hotel Seaside di Capo d’Orlando (ME). Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Deluxe fronte mare con prima colazione e cena con menù degustazione di specialità locali presso il ristorante dell’albergo.

per scoprire i segreti della lavorazione di golose specialità a base di frutta secca, con Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Deluxe fronte mare con prima colazione e cena con menù degustazione di specialità locali presso il ristorante dell’albergo. Cuscino in trucioli di Cirmolo e Falda di Cotone + percorso alla scoperta della lavorazione del legno e delle preziose proprietà del cirmolo con Spirit of Dolomites presso la caratteristica segheria di Redagno (BZ) e sosta allo shop per scoprire i prodotti dell’azienda con soggiorno presso il Berghotel Miramonti di Tesero (TN), nel cuore delle Dolomiti. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Classic con prima colazione e cena con menù gourmet presso il ristorante dell’hotel.

Collana in vero corallo rosso sardo + lezione sui coralli preziosi e sulla sostenibilità della pesca, abbinata a uno speciale focus sulla raffinata lavorazione della filigrana sarda con Sanna Gioielli a Oristano, con soggiorno presso l’Hotel Lido Beach di Torre Grande, frazione marina di Oristano. Il pacchetto comprende: pernottamento in camera Superior vista mare con prima colazione e cena con menù degustazione tipico sardo (a scelta carne o pesce) presso il “Ristorante White” dell’albergo.

Esperienze Prime Day – Lifestyle

Barolo Magnum Lo Zoccolaio in cassa di legno + escursione guidata in ebike nelle terre del Barolo + visita alla Cascina Lo Zoccolaio con degustazione di formaggi e salumi locali abbinati a vini rossi della cantina.

in cassa di legno + con degustazione di formaggi e salumi locali abbinati a vini rossi della cantina. Barolo Magnum Lo Zoccolaio + caccia guidata al tartufo nelle terre del Barolo + visita alla Cascina Lo Zoccolaio con degustazione di formaggi e salumi locali abbinati a vini rossi della cantina.

+ visita alla Cascina Lo Zoccolaio con degustazione di formaggi e salumi locali abbinati a vini rossi della cantina. Sant’Orsola Prosecco DOC Luxury Magnum + visita allo stabilimento Sant’Orsola con aperitivo a base di formaggi e salumi locali accompagnati da vini della cantina.

+ visita allo stabilimento Sant’Orsola con aperitivo a base di formaggi e salumi locali accompagnati da vini della cantina. ELEM Alta Langa DOCG + 2 calici + Elèm Wellness Experience presso Villa Fontana di Agliano Terme che prevede ingresso in SPA con degustazione di Elèm Alta langa