Navee V40, in Italia il monopattino con alloggiamento AirTag di serie

Navee, costruttore specializzato in mobilità elettrica, ha presentato Navee V40 in Italia: questo scooter elettrico si distingue per una particolare attenzione a ergonomia e sicurezza. È indicato come progettato “per migliorare l’esperienza quotidiana dei pendolari” e nel rispetto delle normative locali, come l’aggiunta degli indicatori di direzione, i doppi freni e il limite di velocità a 20 km/h.

Uno dei suoi punti di forza è la durata della batteria, che garantisce una percorrenza massima di 40 km con una sola carica, comodo per gli spostamenti quotidiani.

Una tecnologia denominata Eco-Boost TireTech promette di aumentare l’autonomia del veicolo del 15% senza compromettere la capacità della batteria. Lo schermo presente sul manubrio è visibile anche in condizioni poco favorevoli, come in caso di intensa illuminazione esterna e da questo è possibile controllanre il livello della carica e la velocità.

Navee V40 è dotato di serie di un alloggiamento nascosto per ospitare Apple AirTag, in questo modo l’utente può inserirne uno per monitorare la posizione del proprio monopattino, anche a distanza.

Altra peculiarità à un sensore fotosensibile smart incorporato nella luce di posizione che secondo il produttore “garantisce sempre una visibilità ottimale”. Sia durante il giorno, sia in condizioni di scarsa illuminazione, il faro regola la luminosità in modo automatico.

Navee V40 vanta un manubrio più largo rispetto a prodotti concorrenti, elemento che secondo il produttore garantisce una presa sicura, e anche una pedana di appoggio più ampia. La larghezza della piastra (160 mm) promette “una postura in piedi più naturale e confortevole”, dovrebbe ridurre l’affaticamento e consentire di intraprendere percorsi più lunghi con facilità.

Navee V40 vanta un sistema di gestione della batteria (BMS) all’avanguardia con un algoritmo che secondo il produttore garantire il massimo delle prestazioni e un livello di sicurezza elevato.

Il sistema di recupero dell’energia sfrutta la potenza della frenata e della decelerazione, convertendo l’energia prodotta in energia riutilizzabile. Un’app dedicata permette di regolare il livello di recupero dell’energia, mediante tre modalità: bassa, media e alta.

Gli pneumatici da 10 pollici del V40 promettono “un superiore assorbimento degli urti” e aderenza all’asfalto garantendo una guida fluida e sicura. Il produttore afferma che la struttura del pneumatico riduce al minimo la resistenza al rotolamento, con una conseguente riduzione del consumo energetico, migliorando così l’efficienza complessiva del veicolo.

Alimentato da un motore da 600 W, Navee V40 è indicato come in grado di offrire un’esperienza di guida stabile con un angolo massimo di salita pari al 15%, affrontando con sicurezza terreni diversi, comprese pendenze e colline, con facilità e comfort. Tutte le immagini di questo articolo sono di Navee.

Navee V40, prezzo e disponibilità

Il prezzo di listino di Navee V40 è di 499€ in esclusiva nei punti vendita Unieuro. In occasione del lancio, sarà in offerta a 399€ a partire dal 23 giugno.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.