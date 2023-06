Tronsmart T6 Plus, cassa potente per l’aria aperta in sconto a 48€

Tronsmart lancia un’interessante offerta che vi permette di comprare il suo popolare speaker T6 Plus ad un prezzo top: 48 € grazie ad uno sconto Flash, valido per oggi e per un numero limitato di pezzi, e ad un extra ribasso del 5%.

Questo accessorio per design ricorda molto quello dei concorrenti UE Boom. Si tratta di un cilindro che emette musica a 360°. Ha una potenza di 40W con effetto “turbo”. Premendo il pulsante, i due altoparlanti T6 Plus separati possono essere combinati in un sistema, fino a 80W di potente sistema stereo.

La regolazione del volume avviene con una speciale rotella. È possibile utilizzare questo pulsante per mettere in pausa/riprodurre musica. Premuta per 3 secondi attiva l’assistente vocale.

La nuova regolazione sonora EQ del T6 Plus permette di godere di tre diversi tipi di suono, Vocale, Subwoofer e Basso profondo 3D.

Ottima l’autonomia: fino a 15 ore. Quando invece non è in uso, la batteria al litio incorporato da 6600mAh può durare in standby per 24 mesi, ed il tempo di ricarica è di soli 3-5 ore. L’altoparlante è dotato di una porta di ricarica Micro USB che lo trasforma in una power bank.

Il prezzo di questo speaker è di 67,99€. Grazie ad un’offerta Flash lo pagate 51,67€ ma applicando il coupon che vedete in pagina il prezzo scende a 48,27€

Click qui per cominciare