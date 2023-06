Il 10 e il 12 luglio torna il Prime Day, tutti gli sconti, le novità e le promo già attive

Preannunciato e previsto, torna il Prime Day, l’evento annuale di Amazon con moltissime offerte su un’ampia selezione di prodotti. Le offerte inizieranno a mezzanotte dell’11 luglio e dureranno fino alle 23:59 del 12 luglio; durante queste 48 ore i clienti Amazon Prime (qui la possibilità di iscriversi) avranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi e di partner di vendita, incluse quelli di molte piccole e medie imprese.

Le offerte, in tutte le categorie – dalla moda all’elettronica passando per giochi e articoli per la casa – saranno disponibili durante tutto Prime Day, per grandi risparmi su moltissimi prodotti.

Le Esperienze Prime Day

Novità di quest’anno sono le “Esperienze Prime Day”, la possibilità di accedere ad una selezione di prodotti legati ad esperienze uniche, in compagnia di artisti musicali, o alla scoperta di aziende iconiche e di piccole e medie imprese italiane che vendono i propri prodotti nella vetrina Made in Italy su Amazon.it che dalle 10:00 dell’11 luglio fino alle 18:00 del 12 luglio saranno offerti a prezzi speciali e in numero limitato

Nel campo della musica, ad esempio ci saranno

Vinile “La primavera della mia vita” + escursione in barca all’Isola di Ortigia, cuore di Siracusa, con Colapesce Dimartino .

. CD “Stupido amore” + concerto e Meet&Greet con Mecna a Roma o Milano.

a Roma o Milano. CD “wax (Edizione Autografata con Poster – Esclusiva Amazon.it)” + live showcase a Milano con Wax, uno dei finalisti della ventiduesima edizione di Amici 2023.

Saranno anche disponibili particolari prodotti Made in Italy, un acquisto corredato da un pacchetto di soggiorno che permetterà di vivere e toccare con mano i meccanismi e i segreti di produzioni artigianali di alto livello.

Parliamo di artigianato creativo e laboratori di mosaico a Povegliano (TV), esperienza nella produzione dell’olio di olivo DOP tra Assisi e Spello, lavorazione del legno in provincia di Bolzano e Trento o del Coranno a Oristano.

Maggior informazioni le presentiamo in un articolo specifico dedicato a questa particolare iniziativa del Prime Day.

Le offerte anticipate

Se siete impazienti di accedere alle offerte del Prime Day, come accaduto gli altri altri, anche quest’anno, trovate offerte anticipate. Ecco quelle attive da oggi

Amazon Fresh: Dal 27 giugno, i clienti Amazon Prime possono ottenere sconti esclusivi in cassa su una speciale selezione di centinaia di prodotti che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Dal 27 giugno, i clienti Amazon Prime possono ottenere sconti esclusivi in cassa su una speciale selezione di centinaia di prodotti che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia. Amazon Supermercato: dal 21 giugno, U2 Supermercato e Pam PANORAMA renderanno disponibili, per i clienti Amazon Prime, offerte su centinaia di prodotti per la spesa di tutti i giorni. Inoltre i nuovi clienti avranno 10€ di sconto sui primi 3 ordini di almeno 50€ spesi su U2 Supermercato e, a partire dal 01/07, 15€ di sconto sui primi 3 ordini di almeno 70€ spesi su Pam PANORAMA.

dal 21 giugno, U2 Supermercato e Pam PANORAMA renderanno disponibili, per i clienti Amazon Prime, offerte su centinaia di prodotti per la spesa di tutti i giorni. Inoltre i nuovi clienti avranno 10€ di sconto sui primi 3 ordini di almeno 50€ spesi su U2 Supermercato e, a partire dal 01/07, 15€ di sconto sui primi 3 ordini di almeno 70€ spesi su Pam PANORAMA. Amazon Music Unlimited: i clienti Amazon Prime che non hanno mai usato Amazon Music Unlimited, potranno provarlo per un periodo di uso gratuito di 4 mesi

i clienti Amazon Prime che non hanno mai usato Amazon Music Unlimited, potranno provarlo per un periodo di uso gratuito di 4 mesi Audible: i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible.it (o hanno disdetto l’abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile abbonarsi al servizio per un periodo di uso gratuito di 3 mesi e avere accesso illimitato ad un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e Audible Originals

i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible.it (o hanno disdetto l’abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile abbonarsi al servizio per un periodo di uso gratuito di 3 mesi e avere accesso illimitato ad un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e Audible Originals Kindle Unlimited: i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così di un accesso illimitato a milioni di eBook e una selezione di riviste su qualsiasi dispositivo.

i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così di un accesso illimitato a milioni di eBook e una selezione di riviste su qualsiasi dispositivo. Amazon Photos: I clienti Amazon Prime che scaricheranno l’app Amazon Photos e caricheranno la loro prima foto, riceveranno un credito di €15 da utilizzare su Amazon.it quando. L’offerta è disponibile fino al 7 luglio.

I clienti Amazon Prime che scaricheranno l’app Amazon Photos e caricheranno la loro prima foto, riceveranno un credito di €15 da utilizzare su Amazon.it quando. L’offerta è disponibile fino al 7 luglio. Amazon Prime Gaming: fino all’11 luglio, i clienti Amazon Prime possono ricevere dei bonus ogni settimana su vari giochi, tra cui Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown, e STAR WARS: Il Potere della Forza™. Inoltre, I clienti Amazon Prime hanno accesso a vari contenuti in-game per molti giochi popolari nel corso delle prossime quattro settimane, tra cui Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0, e Pokémon GO.

fino all’11 luglio, i clienti Amazon Prime possono ricevere dei bonus ogni settimana su vari giochi, tra cui Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown, e STAR WARS: Il Potere della Forza™. Inoltre, I clienti Amazon Prime hanno accesso a vari contenuti in-game per molti giochi popolari nel corso delle prossime quattro settimane, tra cui Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0, e Pokémon GO. Amazon Supermercato: U2 Supermercato e Pam PANORAMA rendono disponibili, per i clienti Amazon Prime, offerte su centinaia di prodotti per la spesa di tutti i giorni. Inoltre i nuovi clienti avranno 10€ di sconto sui primi 3 ordini di almeno 50€ spesi su U2 Supermercato e, a partire dal 01/07, 15€ di sconto sui primi 3 ordini di almeno 70€ spesi su Pam PANORAMA.

Le offerte prodotti Amazon e Launchpad

Dal 10 luglio arriveranno in offerta anche prodotti hardware legati alle innovazioni di Amazon

Dispositivi Amazon: A partire dal 10 luglio, sarà possibile risparmiare fino al 67% sui dispositivi Echo, tra cui Echo Pop, Echo Dot (5° gen), Echo Auto (2° gen), Echo Show 10 ed Echo Show 15. Risparmi fino al 63% anche sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile con lo sconto più alto di sempre. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe e Kindle Paperwhite, e dal 3 luglio anche Ring Intercom sarà disponibile ad un prezzo promozionale. 48% di sconto anche sui dispositivi eero.

Durante Prime Day sarà possible risparmiare fino al 40% su una selezione di prodotti innovativi delle startup della vetrina Amazon Launchpad come ad esempio: Luce notturna con sensore di movimento, ricaricabile tramite USB di SECRUI, Cuscino da viaggio gonfiabile di Blabok, Cuffie con cancellazione del rumore di Srhythm, Dispositivo di epilazione permanente con luce pulsata per corpo, viso e bikini di Ulike, Scanner per libri professionale da 16 Megapixels HD di CZUR, Mini pistola per massaggio muscolare, ultra silenziosa di Flow.

Prepararsi al Prime Day con Macitynet (e Amazon)

Macitynet ha creato un guida su come prepararsi al Prime Day. In linea generale vi consigliao di iscrivervi subito al Prime Day potendo fruire del periodo gratuito

Da parte sua Amazon ha reso la preparazione a Prime Day più facile e vantaggiosa che mai. I clienti Amazon Prime possono ricevere consigli personalizzati sui prodotti e impostare notifiche e promemoria sulle offerte per prepararsi al meglio. Per partecipare, i clienti possono iscriversi ad Amazon Prime o iniziare un periodo di uso gratuito su