Conferme: iPhone 9 e l’iPad Pro con fotocamera per realtà aumentata a metà 2020

iPhone 9, noto anche come iPhone SE 2 (anche se questo nome non verrà mai usato) sarà rilasciato a metà del prossimo anno e con esso dovrebbe arrivare l’innovativo iPad Pro. Lo dice il solitamente ben informato analista di mercato Ming Chi Kuo in una nota diffusa ai suoi clienti.

Le notizie sono in realtà entrambe delle conferme.

Il rilascio di iPhone 9, il telefono “low cost” destinato a prendere il posto di iPhone 8 nella gamma degli smartphone della Mela, da diverso tempo viene previsto per la metà del 2020. L’hardware dovrebbe proprio essere una sorta di riedizione dell’iPhone 8 con schermo da 4,7 pollici e Touch ID, ma all’interno dovrebbe esserci un processore A13 e 3 GB di memoria RAM.

Questa operazione sarebbe quindi stessa che Apple attuò con iPhone SE che era un iPhone 6s impacchettato dentro al case e con il display di un iPhone 5S. Nel caso di quello che la logica dice che dovrebbe chiamarsi iPhone 9, l’hardware in parte sarebbe quello di un iPhone 11 ma l’aspetto esteriore e diversi dettagli ricorderebbero quelli di un iPhone 8. Kuo afferma che la presentazione avverrà alla fine del primo trimestre del 2020, quindi prima della fine di marzo.

Anche iPad Pro, previsto sempre inizio 2020, con fotocamera Time Of Flight non è una novità. Kuo, citato da MacRumors, aveva fatto cenno a questo dispositivo in diverse occasioni e ora ribadisce gli stessi rumor aggiungendo che la data di lancio sarà, come per iPhone 9, la metà del prossimo anno. Ricordiamo che le telecamere time-of-flight misurano il tempo impiegato da un laser o da una luce LED per rimbalzare dagli oggetti presenti nella stanza, fornendo una mappa 3D accurata dell’ambiente circostante e sarebbe utile per la realtà aumentata. La stessa tecnologia, probabilmente, arriverà anche su due degli iPhone che saranno rilasciati nel 2020.