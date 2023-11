Console portatile con 10.000 giochi inclusi in sconto del 70%

Nostalgici dei tempi del Game Boy e dei giochi Arcade? Allora non fatevi sfuggire l’offerta in corso sulla console portatile DY-19, che vi fa giocare a più di 10.000 videogiochi spendendo meno di 30 €.

Dal design retrò esteticamente piacevole e mai fuori moda, questa console viene venduta con dentro già migliaia di videogiochi con cui intrattenersi durante le giornate, molti in stile Arcade pronti a sbloccarvi i ricordi della vostra infanzia.

Per giocarci avete a disposizione 6 tasti, le frecce direzionali e un joypad, e se non dovessero bastare c’è la possibilità di caricarne degli altri tramite microSD (fino a massimo 16 GB).

È alimentata da una batteria ricaricabile da 6.000 mAh che può funzionare anche da powerbank per il cellulare: per tenere d’occhio l’energia residua c’è uno schermo LED sul fondo che ne mostra il livello in percentuale, e grazie ai cavetti Lightning e USB-C incorporati si può collegare ai telefoni senza bisogno di portarsi dietro il cavetto.

Il punto forte però è la possibilità di collegarla al televisore: se infatti in mobilità si può sfruttare lo schermo a colori da 3,2 pollici, tramite cavo si può portare tutto sul grande schermo e, collegando un secondo controller, sfidare i propri amici con la comodità del divano di casa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 99,85 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere soltanto 29,12 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.