Continua il lungo weekend di promozioni da Juice! I prodotti Apple scontati fino al 2 giugno.

Nei prossimi giorni, vi consigliamo di passare nel vostro negozio Juice di fiducia per approfittare della promozione creata per il lungo fine settimana ed estesa fino al 2 Giugno.

Di cosa si tratta? Beh, possiamo chiamarla “la promo del weekend” o semplicemente dire che, vista la sempre maggiore necessità di lavorare da casa e di ottimizzare le proprie giornate di lavoro e tempo libero, Juice vuole darvi una mano e farvi una sorpresa. Chi sono i protagonisti di questa promozione e fino a quando è valida? Iniziamo col dire che la promozione è valida fino al 2 giugno, quindi bisogna affrettarsi. Per quanto riguarda i “protagonisti” … li sveliamo subito!

iPhone 11

iPhone 11 da 64 GB sarà acquistabile al prezzo di 789 euro! Potrai usufruire di uno dei dispositivi più completi sul mercato a un prezzo speciale, solo per pochi giorni. Ma ricapitoliamo le sue caratteristiche principali, nel caso te ne fossi dimenticato:

Display Liquid Retina HD da 6,1″ (LCD)

Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow-motion

Face ID per l’autenticazione sicura eApplePay

Chip A13Bionic conNeuralEngine diterza generazione

Compatibile con laricarica veloce

Ricarica wireless4

iOS 13 con Modalità scura, nuovi strumenti per ritoccare foto e video, e nuove funzioni per la privacy

Per altre informazioni o per approfittare della promo immediatamente, ecco il link alla pagina dedicata a iPhone 11 sul sito di Juice.

MacBook Pro 13”

Non poteva mancare MacBook Pro, lo strumento perfetto per lavoro e tempo libero. Lavorare con MacBook Pro è da sempre un’ottima soluzione, in ogni tipo di ambito e settore. Da due mesi a questa parte si è fatto strada un nuovo modo di lavorare: abbiamo assistito a riunioni in videoconferenza, con microfoni silenziati e abbiamo girovagato per casa con il laptop in mano; abbiamo scoperto le lezioni a distanza che hanno coinvolto i nostri figli e gli insegnanti, alle prese con tutto un altro tipo di insegnamento; abbiamo imparato a gestire tempi e orari in base alla quotidianità in casa, cambiando location in base all’umore, alla luce o alla presenza di altri membri della famiglia nella stanza.

È tutto tornato alla normalità? Non ancora del tutto, ed è per questo motivo che Juice ha pensato di promuovere anche MacBook Pro 13” in questo weekend speciale. Di che sconto stiamo parlando? Il prezzo speciale per MacBook Pro 13” è di 1.399 euro anziché 1.529 euro. Lo puoi trovare direttamente qui, sul sito, oppure anche nel negozio di fiducia. Ti consigliamo di prenotare un appuntamento prima di recarti in negozio, in modo da evitare di fare code e da avere uno Specialista Apple dedicato per consigliarti al meglio.

AirPods con custodia di ricarica wireless

E come ultimo non potevano mancare AirPods, gli auricolari che hanno cambiato il modo di comunicare e di ascoltare la musica. Anche loro sono fra i protagonisti della promozione in formato “weekend” di Juice. Li puoi trovare, infatti, a 189 euro invece di 229 euro. Anche qui facciamo un piccolo “recap” delle sue funzionalità:

Taglia unica, comodi da indossare tutto il giorno

Si accendono automaticamente e si collegano all’istante

Setup semplicissimo su tutti i dispositivi Apple

Attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”

Connessione istantanea anche da un dispositivo all’altro

Custodia di ricarica per oltre 24 ore di autonomia

Ecco il link diretto alla pagina dedicata sullo store online di Juice.

Per conoscere tutti i negozi Juice e gli orari di apertura da qui al 2 Giugno parti da questa pagina.