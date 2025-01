Corsair EX400U è l’SSD esterno USB4 super veloce e super compatto

Pubblicità

Corsair annuncia il lancio della sua unità SSD esterna EX400U USB4 ultra portatile e ultra veloce grazie alla larghezza di banda elevata della tecnologia USB4.

I dati parlano di una velocità sequenziale fino a 4.000 MB/sec in lettura e fino a 3.600 MB/sec in scrittura dati ottimali per l’editing di video ad alta risoluzione, progetti su larga scala o per il trasferimento di file di grandi dimensioni. È da segnalare che la velocità dipende dalle dimensioni dell’unità di memoria.

La compatibilità USB4 dell’unità EX400U ne massimizza il potenziale di prestazioni grazie al supporto di USB 3.x Type-C (in dettaglio è 3.2 gen 2×2), USB 4 e Thunderbolt 4 e la facilità di aggiunta a qualunque sistema sia desktop che portatile che ai potenti smartphone di oggi. Gli utenti possono aggiungere l’SSD EX400U a PC Windows, a Mac e pure ai dispositivi iOS quali iPhone e iPad.

Ovviamente le prestazioni variano sia in base al taglio degli SSD interni sia in base all’interfaccia utilizzata nel collegamento con l’unità principale.

Le dimensioni del dispositivo sono estremamente ridotte con lati di appena 64 mm (2,5 pollici) spessore di 12 mm; il peso è di 383 grammi.

Nella confezione è disponibile un cavo USB-C di lunghezza pari a 30 cm.

EX400U è ovviamente compatibile con Apple iPhone 15 e modelli successivi, è possibile acquisire filmati ProRes direttamente dall’iPhone e memorizzarli sull’unità EX400U: si collega al telefono con il cavo in dotazione, si fissa magneticamente l’unità al retro del telefono grazie all’anello Magsafe posiziato sul fondo del dispositivo e si lancia l’applicazione fotocamera sul telefono. L’unità viene rilevata automaticamente e i video vengono salvati direttamente su EX400U,

Le unità SSD esterne Corsair EX400U USB4 sono coperte da una garanzia limitata di tre anni e sono supportate dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di Corsair disponibili in tutto il mondo.

Corsair EX400U USB4 è disponibile immediatamente nel negozio online Corsair e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati Corsair presente in tutto il mondo. Probabilmente arriverà presto anche nel negozio Amazon di Corsair.

Nel momento in cui scriviamo sono disponibili 3 tagli di memoria: 1 TB con il prezzo di listino di 164,99 €, 2 TB con il prezzo di listino di 239,99 € e infine 4 TB con il prezzo di listino di 424,99 €.