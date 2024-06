Adattatore Carplay da cavo a wireless in sconto, solo 44,99 €

Pubblicità

Chi ha una vettura Carplay ma di precedente generazione, una di quelle che funzionano solo con il cavo, non devono cambiare l’auto per avere la versione wireless, ma semplicemente spendere solo 44,99 € grazie ad uno sconto su questo adattatore che vi permette di connettere senza fili qualunque iPhone.

Si tratta di un modo economico di sfruttare la funzione introdotta da qualche tempo grazie alla quale Carplay funziona via wireless, mediante la connessione Wifi. In pratica per avere tutte le applicazioni che operano con CarPlay (nel caso di iPhone da Musica a Podcast, da Mappe a Telefono, e tutte le altre compatibili) sul cruscotto non serve più collegare il telefono fisicamente alla porta USB. Basta entrare in automobile e accenderla. Quando il dispositivo si sarà avviato (ammesso che non lo fosse) il gioco è fatto.

Questa funzione introdotta ormai molti anni fa è stata via via adottata da diversi produttori di auto ma molti modelli alcuni anche recenti non la presentano. Del resto nessuno se non qualche modello di fascia alta, di quelli vecchi, fino a circa un paio di anni fa, ne era dotata. Con l’adattatore che vi segnaliamo tutte le vetture invece possono adottare la funzione wireless per Carplay.

Il dongle CarPlay supporta il controllo originale del volante e i pulsanti del touch screen, il controllo vocale Siri se avete un iPhone e il controllo della manopola. Rileva anche automaticamente i fari dell’auto per passare dallo sfondo del desktop diurno a quello notturno.

Questo accessorio costerebbe 49,99€. Ma nella pagina Amazon lo pagate solo 44,49 grazie ad uno sconto da 5€. Non si tratta del più economico dei modelli ma qui avete anche un adattatore USB-C e giudizi ottimi

Click qui per compare