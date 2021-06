Creare video musicali da iPhone e iPad con Triller

Crea, condividi e connetti: è questo il motto di Triller, applicazione per dispositivi Apple realizzata dall’omonima società a responsabilità limitata, che si basa sulla piattaforma accessibile anche online all’indirizzo triller.co. Si tratta di uno spazio costruito per i creatori di contenuti dedicato all’intrattenimento video: una community social «dove è possibile mostrare al mondo chi sei, esprimere te stesso e metterti in contatto con i contenuti che ami».

Milioni di persone hanno già realizzato video di Triller al volo, tra cui Chance the Rapper, Justin Bieber, Rae Sremmurd, Rita Ora, Kevin Hart e molti altri anche del panorama italiano come Andrea Zelletta, Elettra Lamborghini, Tony Effe e i Maneskin. Basta girare qualche ripresa, toccare il pulsante Triller, e l’app monta tutto insieme rapidamente in un video subito pronto per essere condiviso.

E’ una piattaforma dove nascono sfide di tendenza come la sfida Drake #InMyFeelings, dove gli utenti sono chiamati a interpretare la canzone cantandoci sopra in playback. Chiunque può creare facilmente questi video perché ad accompagnarli c’è un algoritmo proprietario di editing automatico che sistema il tutto a registrazione completata. E’ inoltre possibile applicare uno degli oltre 100 filtri a disposizione per migliorare la resa finale e personalizzare i video con testi, disegni ed emoji.

E’ possibile accedere ai brani di tendenza direttamente dall’app oppure dalla musica presente nella libreria del dispositivo e si può anche collaborare con gli amici vicini o da tutto il mondo in video di gruppo. Oltre che sulla piattaforma, i video possono essere pubblicati anche su Instagram, Twitter, Facebook e inviati per email, oltre che essere salvati sul rullino fotografico.

L’applicazione è gratuita ed è disponibile su App Store in versione universale per iPhone e iPad. Può essere installata anche su Apple TV, dove chiaramente mancano le funzioni di registrazione e di editing ma è presente la sezione dedicata all’accesso al flusso di video pubblicati sulla piattaforma.