Da JVC le cuffie HA-S75N e HA-S95N con cancellazione del rumore

Pubblicità

JVC ha presentato le nuove cuffie wireless HA-S95N e HA-S75N, progettate con tecnologie avanzate di cancellazione del rumore. Questi modelli, rispettivamente dal peso di 195 e 183 grammi, sono stati realizzati con un design ergonomico, così da garantire leggerezza e comodità anche durante lunghe sessioni di ascolto. Ecco caratteristiche e prezzi.

Entrambe le cuffie includono diverse modalità di ascolto avanzate, come quella chiamata “Suono Ambientale” e “Wind Cut”, che permettono di mantenere consapevolezza dell’ambiente circostante o ridurre i disturbi del vento.

In particolare, il modello HA-S95N è dotato di un sistema di cancellazione del rumore ibrido a due microfoni, progettato per ridurre i suoni indesiderati e offrire una immersività più profonda.

Entrambi i modelli utilizzano driver dinamici da 36 mm per garantire audio bilanciato su un’ampia gamma di frequenze. L’ascolto può essere personalizzato tramite tre modalità di equalizzazione (Clear, Flat e Bass) regolabili tramite l’app JVC abbinata alle cuffie.

Quanto all’autonomia, le batterie offrono fino a 50 ore di ascolto in modalità Bluetooth e 35 ore con la cancellazione attiva del rumore. In ogni caso, quindi, si tratta di cuffie adatte anche a lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni.

Il design delle cuffie è studiato per una vestibilità stabile e confortevole, con cuscinetti auricolari morbidi e un archetto in metallo che distribuisce il peso in modo equilibrato.

Le cuffie JVC HA-S75N e HA-S95N sono disponibili sul sito ufficiale del costruttore, oltre che presso i principali rivenditori, con prezzi – rispettivamente – di 89,99 euro e 129,99 euro.

Le cuffie JVC, e gli altri prodotti del marchio, sono disponibili anche su Amazon direttamente a questo indirizzo. Ricordiamo che a settembre JVC ha presentato Nearphones HA-NP35T, gli auricolari aperti per rimanere connessi con il mondo circostante. Dello stesso costruttore abbiamo parlato dei piccolissimi auricolari Gumy Mini e della batteria MagSafe che ricarica tre dispositivi.