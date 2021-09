JVC Gumy Mini, gli auricolari true wireless diventano mini

JVC aggiorna la sua popolare serie di auricolari Gumy annunciando i nuovi modelli Gumy True Wireless Mini in grado di offrire qualità e prestazioni avanzate in un design ergonomico e di dimensioni ridotte.

Vantando piccole dimensioni e peso ridotto, i nuovi auricolari JVC Gumy True Wireless Mini garantiscono una vestibilità discreta e confortevole, oltre a combinare la comodità della tecnologia True Wireless, la qualità del suono JVC e il comfort della serie Gumy.

I nuovi Gumy True Wireless Mini HA-A5T sono semplici da utilizzare e dispongono di un solo comando di controllo a pulsante singolo, oltre ad accensione e spegnimento automatico: gli auricolari, infatti, si accendono e si connettono istantaneamente quando vengono estratti dalla custodia e si spengono automaticamente quando vengono ricollocati nella custodia.

Inoltre, l’opzione per l’uso con un solo orecchio assicura maggiore versatilità. I nuovi Gumy True Wireless Mini garantiscono 15 ore di durata della batteria (inclusa la ricarica tramite custodia), mentre i driver con magnete al neodimio offrono la migliore qualità del suono possibile. Non da ultimo, sono resistenti alla pioggia (IPX4) e includono un microfono compatibile con l’assistente vocale a mani libere.

I nuovi Gumy True Wireless Mini sono disponibili in tre colori: Matcha Green, Coconut White e Olive Black. Ricordiamo che è disponibile anche una versione speciale in esclusiva su Amazon proposta in altre colorazioni da questa pagina al prezzo di 34,99 euro.

Nel mese di agosto JVC ha presentato la batteria con tecnologia MagSafe di Apple in grado di ricaricare tre dispositivi.