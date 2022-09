JVC Nearphones HA-NP35T, per rimanere connessi con il mondo

JVC amplia la propria gamma di auricolari con i nuovi Nearphones HA-NP35T pensati per rimanere in contatto con i momenti più importanti della vita quotidiana. Questo perché presenta un design che lascia scoperti i padiglioni auricolari, e dunque lasciano entrare i suoni dell’ambiente circostante. Naturalmente, sono studiati per permettere al meglio l’ascolto di musica o per effettuare chiamate in modo cristallino. A distinguere gli auricolari dai modelli concorrenti la particolare forma, con un design che include elementi morbidi e rigidi, che lascia scoperta l’area del padiglione auricolare per non fermare i suoni esterni. In questo modo, è possibile rimanere in contatto con l’ambiente circostante anche quando si è al telefono oppure parlare con persone nelle vicinanze mentre si ascolta la propria musica preferita. JVC Nearphones HA-NP35T presentano due microfoni in ogni auricolare e offrono la funzione Muto, oltre che la riduzione del rumore circostante. Quanto ad autonomia, la durata della batteria è di 17 ore, 7 ore di uso continuativo più 10 ore grazie alla ricarica nella custodia. Tra le altre caratteristiche, questi nuovi nuovi Nearphones godono di tecnologia Noise Cancelling e alla resistenza all’acqua con certificazione IPX4. Non da ultimo, JVC ha progettato i nuovi HA-NP35T pensando non solo al design e alla connessione con il mondo circostante, ma anche al rispetto per l’ambiente. Il loro packaging è infatti realizzato con materiali eco-friendly. I nuovi JVC Nearphones HA-NP35T sono disponibili in Bianco e in Nero al prezzo di 89,99 euro. Su Amazon trovate tutti gli auricolari JVC direttamente a questo indirizzo.

