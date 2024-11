BYD Atto 3, l’UE boccia l’assistenza alla guida cinese

Pubblicità

Non ci sono buone notizie per BYD, che ha visto assegnare a una delle sue auto una valutazione assolutamente negativa in riferimento al sistema di assistenza alla guida: più precisamente, l’agenzia europea per la sicurezza stradale, EuroNCAP, ha assegnato un giudizio negativo al sistema di assistenza alla guida di BYD Atto 3, mentre modelli europei come la BMW i5 hanno ottenuto valutazioni elevate.

Nel test di assistenza alla guida, EuroNCAP ha riscontrato numerose carenze e lacune nella Atto 3. Sotto accusa, in particolare, il sistema di monitoraggio del conducente, che ha ricevuto un punteggio pari a zero, mentre il controllo della velocità adattivo non ha superato i test a velocità superiori a 90 km/h.

Secondo Automotive News Europe, EuroNCAP ha dichiarato che il sistema “non ha raggiunto gli standard minimi” necessari per gestire situazioni critiche, assegnando così un giudizio complessivo “non consigliato”.

Non solo le funzioni poco sopra indicate: non hanno soddisfatto i requisiti minimi anche altri sistemi di assistenza alla guida che sembrano avere lacune importanti. Ad esempio, Atto 3 ha mostrato difficoltà nel rilevamento della segnaletica stradale. Nei test, la fotocamera non è stata in grado di distinguere tra segnali di velocità fissi, variabili e temporanei, né adatta la velocità in prossimità di curve o incroci.

Inoltre, in caso di mancata risposta del conducente, il sistema tende a disattivare il centraggio di corsia, mantenendo comunque attivo il controllo della velocità.

Situazione opposta per BMW e altre

Sul versante opposto di BYD Atto 3, troviamo BMW i5 che ha ricevuto punteggi eccellenti per il monitoraggio del conducente e la gestione della guida assistita. La BMW i5, insieme alla Mercedes-Benz Classe C, ha ottenuto la valutazione massima di “Molto Buono,” mentre la Volvo EC40 e la VW ID.7 hanno ricevuto un giudizio “Buono”.

Nonostante la BYD non abbia ancora commentato questi risultati, il produttore cinese resta uno con la valutazione complessiva più alta nel test di sicurezza EuroNCAP 2023, dove ha ottenuto cinque stelle.

Resta da vedere se le recenti valutazioni influenzeranno la percezione dei consumatori, soprattutto considerando che le vendite di BYD in Europa sono aumentate di oltre il 200% nei primi nove mesi del 2024, raggiungendo quasi 30.000 unità.

Per anni Apple e BYD hanno collaborato segretamente sulla tecnologia delle batterie.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.