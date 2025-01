Le cuffie Sony WH-1000XM6 sono in dirittura d’arrivo

Pubblicità

Sony potrebbe essere vicina al lancio del successore delle sue celebri cuffie over-ear con cancellazione del rumore WH-1000XM5. al momento non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma stando a una recente certificazione depositata presso la FCC la periferica dovrebbe essere ormai prossima al rilascio.

Le WH-1000XM5, che abbiamo recensito a questo indirizzo che certamente possono essere considerate uno dei rivali principali delle AirPods Max di Apple, sono considerate da molti tra le migliori cuffie con cancellazione del rumore disponibili ancora oggi sul mercato, grazie alla qualità audio eccellente, al comfort elevato e alla lunga durata della batteria.

Ora sembra che Sony sia pronta a fare un ulteriore passo avanti, con la registrazione di un nuovo modello della serie.

Come riportato dal blog The Walkman Blog, i documenti presentati mostrano uno schema delle nuove cuffie, che potrebbero introdurre una cerniera riprogettata, forse segnando un ritorno al design pieghevole delle XM4. Un’altra novità sembra essere la presenza di padiglioni auricolari rimovibili, proprio simili a quelli delle AirPods Max.

Stando ai documenti depositati, sul retro delle cuffie è indicata una “targhetta visibile all’utente” che riporta il modello e il numero di serie.

Caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, i documenti rivelano il supporto alla ricarica rapida e alla connettività Bluetooth 5.3, ma non forniscono ulteriori dettagli sul dispositivo, descritto come un “prototipo di ingegneria” piuttosto che un modello di pre-produzione.

Da ricordare che lo stesso iter è stato seguito per le XM5, il che potrebbe suggerire un elevato grado di affidabilità delle informazioni apparse in rete.

Considerando l’ottima qualità del modello attuale, resta da vedere quali miglioramenti Sony riuscirà ad apportare con le nuove cuffie, anche se le aspettative sono certamente molto elevate.

Per capire quale potrebbe essere la data di rilascio, confrontando la data della certificazione con quella delle XM5, The Walkman Blog ipotizza che l’annuncio ufficiale delle nuove cuffie possa arrivare tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

Le cuffie WH-1000XM5 sono disponibili anche su Amazon e rappresentano a tutt’oggi un’ottima scelta.