iOS 18 sul 74% degli iPhone prodotti negli ultimi quattro anni

L’adozione di iOS 18 è simile a quanto già visto lo scorso anno con iOS 17. A rivelarlo sono statistiche diffuse da Apple sull’uso di iOS e iPadOS aggiornate al 21 gennaio 2025.

Secondo i dati di Apple mostrati in una seazione del sito dedicato gli sviluppatori, sul 76% di tutti gli iPhone presentati negli ultimi quattro anni è presente iOS 18; il 19% è rimasto a iOS 17 e il 5% su sistemi precedenti. Tenendo conto di tutti gli iPhone attivi in generale, iOS 18 è presente sul 68% dei dispositivi; sul 19% è presente iOS 17 e sul 13% sistemi precedenti.

Per quanto concerne gli iPad, il 63% di tutti i dispositivi presentati negli ultimi quattro anni usa iPadOS 18; il 27% è con iPadOS 17 e il 10% con sistemi precedenti: il 53% di tutti gli iPad attivi in generale usa iPadOS 18; il 28% di è con iPadOS 17 e il 19% con sistemi precedenti.

L’adozione di iOS 18, come accennato, è in linea con quanto già visto dopo la presentazione di iOS 17. Nel giro di pochi giorni dovrebbero intanto arrivare gli update a iOS 18.3 e iPadOS 18.3, aggiornamenti che dovrebbero spingere ancora più persone ad aggiornare. Dopo il rilascio di iOS/iPadOS 18.3 arriveranno le beta di iOS/iPadOS 18.4, di particolare interesse per noi italiani perché saranno quelle con attive anche per noi le funzionalità di Apple Intelligence. Attualmente Apple Intelligence supporta oltre all’inglese USA, la versione locale di inglese in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica. Alcune lingue aggiuntive, tra cui cinese, coreano, francese, giapponese, inglese (India), inglese (Singapore), italiano, portoghese, spagnolo, tedesco e vietnamita, saranno disponibili nei prossimi mesi, con un set iniziale in arrivo nell’ambito di un aggiornamento software in aprile.

