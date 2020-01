Cupertino ha fatto rimuovere i video della collezione The (Unofficial) Apple Archive

The (Unofficial) Apple Archive è un sito che da qualche tempo si è fatto notare per una mega playlist con tutti i video pubblicitari di Cupertino, oltre 485 spot per ore e ore di riproduzione video. Nel sito era possibile vedere filmati di tutti i tipi e tutte le epoche; parliamo al passato perché Apple ha deciso che il materiale viola il copyright.

Lo sviluppatore del sito, Sam Henri Gold, ha ricevuto da Vimeo una e-mail per spiegare che l sue pagine contenevano clip protette dal diritto d’autore, informarlo che i vari filmati erano stato rimossi dalla piattaforma di hosting, su richiesta di Apple.

La Mela ha fatto valere i suoi diritti su ciascuno dei video (pubblicità vecchi e nuove, video dei keynote o annunci pubblicitari mai visti, come quello della AirPower). Fin dall’inizio, sembrava ovvio che Apple non rimanesse con le mani in mano, considerando che alcuni filmati erano – tra l’altro – concepiti per uso interno da Cupertino.

Sam Henri Gold aveva provato a caricare i filmati su YouTube ma anche qui Apple era intervenuta. Peccato non potere avere a disposizione un unico archivio di riferimento con pubblicità – alcune delle quali storiche, risalenti ai tempi del Lisa, un modo che permetteva di conoscere la storia di Apple.

Lo sviluppatore aveva caricato circa 1000 video e riferito di averne ancora 14.000 in attesa di pubblicazione. Un editore, Rogue Amoeba, aveva fornito supporto finanziario per l’hosting su Vimeo consentendo di operare senza banner pubblicitari.