Custodia in pelle Apple per MacBook Pro: sconto fino al 55%

Apple quando rilascia un Mac rilascia sempre anche degli accessori e se si parla di portatili uno dei più interessanti ed ambiti sono le sue custodie in pelle. Peccato che pochi se li possano permettere visto i costi, almeno fino a che non interviene Amazon con i suoi sconti. Nel corso di questa settimana che precede il Black Friday sono in particolare scesi fortemente di prezzo sia la versione per il MacBook 15 (97,66 € invece che 219€) che per il MacBook 13 (129,99 € invece che 199 €) e ora costitiuiscono un eccellente regalo di Natale

Queste custodie sono realizzate in pelle di altissima qualità e internamente sono in microfibra. Il design è sobrio ed essenziale, perfetto (ovviamente) nelle misure; da segnalare che sono anche stampati dei piccoli recessi all’interno dei quali si collocano i piedini in gomma del Mac, questo aumenta la precisione della custodia. Il fattore protettivo contro gli urti è modesto, ma il vostro MacBook sarà assolutamente immune da graffi.

L’aspetto più interessante è però, ovviamente, la capacità di distinguersi dal resto del mercato e l’aspetto esclusivo. In commercio ci sono infatti molte custodie che costano un decimo e che sono in grado di proteggere altrettanto bene il vostro Mac, ma nessuna ha “look and feel” di quella Apple. Da questo punto di vista sono un eccellente regalo di Natale; sia chi lo riceve sia chi lo vedesse nelle mani di un vostro amico o parente, non potrebbe che riconoscere l’alto livello e l’esclusività del prodotto e quindi il gusto di chi l’ha regalato.

Come accennato la custodia per MacBook Pro 15″ costerebbe 219 euro, Amazon vende quella in colore nero a 97,99 euro (-55%). La versione per il modello da 13 pollici costa 129,99 euro invece che 199 euro (-35%). C’è anche la versione per il MacBook 12 che costa 65 euro (invece che 179 euro). Altri colori hanno uno sconto inferiore.

Se l’offerta di questa pagina non è fosse disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.