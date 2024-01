CXD D52 Mini, il modellino del mitico Volkswagen Bulli telecomandato

Vi piace intrattenervi con le macchine radiocomandate e ne vorreste una davvero speciale? Allora continuate a leggere queste righe, perché trovate online un’ottima replica del Volkswagen Bulli, il mitico camper degli anni ’50-’60.

Il modellino in questione si chiama CXD D52 Mini e replica in tutto e per tutto il Volkswagen Transporter T1 – conosciuto appunto anche come Bulli, un autoveicolo commerciale leggero per il trasporto di merci o persone – nella variante rosso/beige. Da Wikipedia

Nella primavera del 1947 Ben Pon senior, l’importatore olandese della Volkswagen, in visita agli stabilimenti di Wolfsburg, vide un curioso carrello allestito, sulla base del Maggiolino, per trasportare i materiali pesanti da un reparto all’altro della fabbrica. Questa “visione” gli fece balenare l’idea di proporre alla casa la produzione di un veicolo commerciale. Poco tempo dopo abbozzò, su un block notes, uno schizzo da sottoporre a Nordhoff, l’allora numero 1 di Volkswagen. Da quello schizzo nacque il progetto del Transporter.

Il modellino telecomandato in vendita

È costruito in scala 1:16, con molti dettagli ricostruiti fedelmente in questa speciale riproduzione del celebre veicolo oggi d’epoca.

È lungo 35 centimetri, largo 16 e alto 14 centimetri, e complessivamente pesa 850 grammi.

Si controlla a distanza tramite il telecomando incluso in dotazione, che va alimentato con due batterie stilo AA da comprare a parte, e permette di guidarlo fino a 35 metri di distanza tramite tecnologia wireless a 2.4 GHz.

Può raggiungere la velocità massima di 10 km/h, e con la batteria in dotazione (è da 500 mAh) offre fino a 25 minuti di autonomia e si ricarica completamente in circa due ore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo lo trovate in vendita online a 51,55 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

