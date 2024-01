Elon Musk anticipa il chatbot Grok 1.5 con meno allucinazioni

Le funzioni offerte dall’intelligenza artificiale sembrano destinate a rivoluzionare praticamente qualsiasi settore, ma anche i modelli AI e i chatbot più gettonati, incluso ChatGPT, soffrono di allucinazioni: Elon Musk assicura che il chatbot battezzato Grok sviluppato dalla sua società xAI arriverà il mese prossimo in versione 1.5 con miglioramenti sostanziali, suggerendo così anche un numero inferiore di allucinazioni e quindi di errori.

Come spesso accade nel caso di Elon Musk la novità arriva da un suo post in risposta a commenti e critiche di altri utenti su X – Twitter. Secondo un utente di X Grok è soggetto ad allucinazioni ed errori tanto quanto ChatGPT.

In risposta Elon Musk anticipa Grok 1.5 con “Miglioramenti sostanziali su tutta la linea”. Anche se non lo dichiara esplicitamente Musk sembra suggerire un numero inferiori di errori per il suo chatbot Grok 1.5. Ricordiamo che sempre Musk ha anticipato che una versione alleggerita di Grok sarà portata anche sulle auto Tesla, senza specifiche però quando.

Nel momento in cui scriviamo non sembra mancare molto al rilascio di Grok 1.5. Musk indica che dovrebbe arrivare a febbraio, ma si sa che le tempistiche delle promesse di Musk possono essere anche molto elastiche.

xAI è stata annunciata a luglio del 2023 mentre la prima versione di Grok è stata resa disponibile a novembre dello scorso anno. Attualmente il chatbot di Elon Musk è disponibile esclusivamente per gli utenti abbonati X Premium Plus a pagamento.

Yes, Grok 1.5 should be out next month with substantial improvements across the board

— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2024