I software interni Apple vanno a ruba

Un autore di attacchi informatici afferma di avere sottratto il codice sorgente di alcuni strumenti software usati internamente da Apple, una presunta violazione non confermata da Cupertino.

In un post su X dall’account DarkWebInformer, il cybercriminale noto come “IntelBroker” afferma di essere riuscito a entrare in possesso del codice sorgente di Apple. In un forum frequentato da hacker e pirati informatici si riferisce la disponibilità del codice sorgente di tre strumenti usati per finalità interne da Apple.

I tre strumenti in questione sono denominati AppleConnect-SSO, Apple-HWE-Confluence-Advanced e AppleMacroPlugin. Di questi, il primo consente l’autenticazione dei dipendenti e di accedere ad altre applicazioni usate nella rete interna di Apple; si tratta ad ogni modo di uno strumento il cui uso è deprecato, utilizzato negli anni passati.

Apple-HWE-Confluence-Advanced è uno strumento simile, anche questo deprecato e legato all’autenticazione dei dipendenti; il terzo (AppleMacroPlugin) non è chiaro a cosa possa servire.

🚨MAJOR DATA BREACH🚨IntelBroker has allegedly leaked #Apple's Internal Tools.

IntelBroker has released the internal source code to 3 of Apple's commonly used tools for their internal site,

In June 2024, https://t.co/uGXK0plIJe suffered a data breach and lead to the exposure… pic.twitter.com/Nm2cgyUhQ3

