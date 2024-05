RiminiWellness dal 30 maggio in mostra eHealth e tecnologie per benessere e fitness

Pubblicità

Dispositivi digitali smart per la salute, tecnologie AI al servizio del benessere personale: gli ultimi ritrovati della tecnologia eHealth e le startup che li presentano sono al centro di RiminiWellness, evento su scala internazionale organizzato da Italian Exhibition Group che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno sia in fiera a Rimini che sulla Riviera.

RiminiWellness promuove stili di vita sani con il meglio della tecnologia. Tra le startup presenti eSteps con la soletta intelligente, Uell per il benessere personale con AI e VST con un dispositivo per la salute smart, selezionate da Clust-ER Health e ONESPorter, per soluzioni innovative che partono dal mondo sanitario per approdare a quello sportivo.

Soletta smart eSteps

Concepita per monitorare a distanza la disabilità dei pazienti con problemi motori e patologie neurodegenerative, la soletta smart eSteps può essere impiegata anche in ambito sportivo dai professionisti che vogliono ottimizzare le prestazioni e prevenire infortuni.

Realizzata in memory foam si può usare con qualsiasi tipo di scarpa. All’interno sono installati sensori che monitorano camminata e attività fisica, fornendo dati su capacità e qualità del movimento. Tutto ciò permette di creare protocolli di tele-riabilitazione personalizzati.

Benessere personale con AI di Uell

La startup Uell impiega tecnologie di intelligenza artificiale per fornire una valutazione psicofisica estremamente personalizzata, basata su alimentazione, dati genetici e motivazione. Anche in questo caso, oltre a migliorare salute e benessere, si tratta di una soluzione indicata anche per atleti impegnati a massimizzare le prestazioni fisiche e mentali.

Con VST IppocraTech un solo tocco per cinque segni vitali

Il dispositivo IppocraTech, con certificato medicale CE, misura parametri vitali ed effettua elettrocardiogramma ECG per offrire un’analisi scientificamente attendibile dei dati sanitari personali. Anche in questo caso oltre alle applicazioni mediche, IppocraTech torna utile anche per gli atleti.

ONESPorter per sport e benessere in azienda

La startup indipendente ONESPorter sarà presente a RiminiWellness con la sua piattaforma per pianificare e monitorare le prestazioni degli atleti. La mission della startup è di portare digitalizzazione, Internet of Things IoT e ultimi ritrovati della tecnologia al servizio dello sport agonistico, per migliorare il lavoro dell’allenatore e le prestazioni degli atleti.

