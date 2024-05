Dyson Trade-in offre fino a 150 euro per cambiare aspirapolvere

Pubblicità

Ultimi giorni per approfittare della promozione Dyson Trade-in che offre sconti e vantaggi sull’acquisto di un nuovo aspirapolvere. Restituendo quello vecchio, infatti, si potrà ottenere uno sconto fino a 150 euro sull’acquisto del nuovo. Ecco come funziona la promozione, quali modelli poter acquistare e quali poter restituire.

Anzitutto, per aderire è necessario acquistare un aspirapolvere Dyson Gen5detect, V15s Detect Submarine o V15 Detect direttamente sul sito Dyson.it o nei Dyson Demo store. Successivamente è sufficiente registrarsi a questo link per accedere al rimborso.

Sarà chiesto l’utente di inserire i dati utente per inviare il tuo vecchio aspirapolvere. A questo punto, chi ha acquistato Dyson Gen5detect o V15s Detect Submarine riceverà un rimborso di 150 euro inviando un aspirapolvere Dyson usato. In alternativa, si otterrà un rimborso di 100 euro nel caso in cui si invierà un aspirapolvere di qualsiasi altra marca.

Invece, chi ha acquistato una Dyson V15 Detect, riceverà un rimborso di 100 euro inviando un aspirapolvere Dyson o un aspirapolvere di qualsiasi altra marca.

L’invio di un vecchio aspirapolvere è gratuito perché l’etichetta di spedizione viene fornita direttamente dal sito Dyson. Da notare, che rientra nella possibilità di permuta qualsiasi aspirapolvere Dyson o di altri produttori, anche non funzionante.

L’unica precauzione da tenere a mente è quella di imballare adeguatamente in una scatola il vecchio aspirapolvere che si sta restituendo. E’ anche possibile prenotare un ritiro gratuito dal corriere, oppure portarlo in un punto di raccolta designato.

Dopo che i centri Dyson avranno ricevuto il vecchio aspirapolvere, verrà rimborsato l’importo di 150 o 100, a seconda di cosa si restituisce e cosa si è acquistato, entro il 45esimo giorno dall’acquisto, direttamente tramite bonifico su conto bancario.

A chi è interessato consigliamo di muoversi in fretta: la campagna si chiude a breve, è infatti possibile aderire fino al 2 giugno per acquisti sul sito web Dyson e presso i Dyson Demo Store.

Altri modi per risparmiare

Oltre alla promozione Trade In di questi giorni, ricordiamo che Dyson ha aperto anche una sezione del proprio sito per rivendere prodotti ricondizionati. La sezione prende il nome di Renewed, dove poter acquistare un Dyson ricondizionato e garantito, prodotti proposti con sconti fino al 30% rispetto al nuovo.

