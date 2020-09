Da CHUWI LarkBox, il mini PC più piccolo al mondo a cui non manca nulla: in offerta lampo a 189 euro

CHUWI LarkBox Mini PC è il mini PC più piccolo al mondo con supporto 4K, a cui non manca davvero nulla, come una CPU Intel Celeron J4115, che offre un’esperienza fluida. Al momento si trova in offerta lampo a 189 euro. Clicca qui per acquistarlo.

LarkBox sta nel palmo di una mano, e può essere facilmente trasportato anche nella tasca di una giacca. E’ dotato di una ventola di raffreddamento silenziosa, che riesce a raffreddare il corpo compatto del PC e offre un hardware più che sufficiente per supportare media 4K, dunque per un funzionamento ottimale sia in ambito domestico, che anche produttivo per l’ufficio.

E’ possibile metterlo in salotto per ricreare un ambiente multimediale a 360 gradi, oppure collegarlo al proiettore in ufficio per riunioni e conferenze.

Il corpo del Mini PC ha dimensioni davvero contenute, pari ad appena 61 x 61 x 43 mm, con un peso di appena 127 grammi. Il processore al suo interno è un Intel Celeron J4115 a bassa potenza, con frequenza turbo fino a 2,4 GHz. Ottimizzato per la visione di contenuti 4K, viene affiancato da una scheda grafica integrata da UHD 600.

Anche se il corpo è compatto, è dotato anche di un’interfaccia di connettività completa, con due USB-A (3.0), USB-C, HDMI, jack per cuffie da 3,5 mm, e porta di espansione MicroSD. Supporta le connessioni wireless dual band, dunque 2.4G e 5G, oltre ad essere dotato di Bluetooth 5.0, per collegare tastiera, mouse, altoparlanti Bluetooth e altre periferiche.

Il consumo energetico è davvero ridotto ai minimi termini, grazie al processore, con un consumo di energia in standby di soli 5 W. Gode di attacco VESA, per installarlo sul retro di un monitor o di una TV e arriva a casa con Windows 10 pre-installato. Al suo interno anche 6 GB di RAM LPDDR4 e una memoria di 128 GB, espandibile fino a 1TB.

Solitamente ha un costo di circa 290 euro, ma oggi lo si può acquistare in offerta lampo a circa 100 euro in meno. Clicca qui per comprarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.