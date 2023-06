Da Juice MacBook Air 15” e Mac Studio si ordinano anche a rate

Inutile sborsare subito l’intero importo quando nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e anche nello store online Juice è possibile acquistare tutti i computer e dispositivi Apple in piccole rate senza interessi, inclusi i nuovissimi MacBook Air 15” e Mac Studio 2023 appena presentati da Apple.

Per chi sta pensando di rinnovare il computer sostituendolo con l’intrigante MacBook Air 15” che tutti stavano aspettando da anni, da Juice si può avere da 82,45€ al mese per 20 mesi senza interessi. Per chi invece preferisce pagare tutto subito il prezzo di listino parte da 1.649€: la disponibilità inizia dal 13 giugno.

Sempre dal 13 giugno sarà disponibile anche la potente e compatta workstation da scrivania Mac Studio, ora ancora più potente grazie ai processori M2 Max e M2 Ultra di ultima generazione. Una macchina indicata per professionisti e utenti esigenti per foto, video, creazione di contenuti, progettazione e altri compiti pesanti in termini di risorse hardware e di calcolo.

Il prezzo di listino parte da 2.449 euro: da Juice si compra anche a rate da 122,45€ al mese per 20 mesi sempre senza interessi.

Nei negozi Juice il pagamento a rate è disponibile per tutti i prodotti Apple: si parte da Mac mini M2 da 20,34 euro al mese. Anche Apple Watch da solo 14,62€ al mese per 20 mesi con la formula JuiceEvolution: al termine si restituisce il dispositivo oppure si rinnova per un altro modello.

Tra le offerte d’estate Juice segnaliamo Macbook Air 13” M2 a 1.299 euro invece di 1.549,00€, iPhone 14 Plus 512GB vari colori a 1.489€ invece di 1.569€, iPhone 14 Plus 256GB vari colori a 1.229€ invece di 1.309€, iPhone 14 Plus 128GB vari colori a 1.099€ invece del prezzo di listino di 1.179€.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.