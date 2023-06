AirTag sventa truffa sugli aiuti umanitari in Turchia

AirTag si è dimostrato essere un valido alleato anche per il giornalismo investigativo: il tracker di Apple, che da quando è in commercio ha aiutato a ritrovare decine di oggetti rubati, di recente è stato usato per tracciare i movimenti degli aiuti umanitari inviati per il terremoto in Turchia. E si è scoperto che molti di questi non sono mai arrivati a destinazione.

A raccontarlo è la giornalista Pamela Cerdeira attraverso un documentario pubblicato sul suo canale YouTube (qui sotto) dal titolo “Il Business della Tragedia: i generi alimentari che non hanno mai raggiunto la Turchia”. Secondo le sue scoperte il Governo di Singapore avrebbe esportato e rivenduto scarpe da ginnastica raccolte ufficialmente per gli aiuti.

Nella sua indagine come dicevamo avrebbe fatto uso di un paio di AirTag per raccogliere le prove di questa mala gestione delle donazioni, inserendone uno in una confezione di riso e un’altro in un pacco di rotoli di carta igienica che la stessa giornalista avrebbe poi consegnato spacciandola per una sua donazione spontanea.

Tramite l’app Dov’è di Apple ha poi tenuto traccia dei movimenti dei due pacchi, constatando che nessuno dei due ha mai lasciato il Messico. Mentre per la confezione di riso non le è stato possibile accedere al luogo in cui il tracker segnalava la posizione, con la carta igienica ha avuto più fortuna, riuscendo persino a usare la funzione Posizione Precisa per rintracciare esattamente il suo pacco.

In base alle sue scoperte effettuate grazie agli AirTag questi e molti altri prodotti raccolti nel paese per aiutare soccorritori e persone colpite dal terremoto in Turchia in realtà finiscono per essere rivenduti nei mercati di Città del Messico.

Il funzionario Oscar Gutierrez Camacho ha già assicurato che il Governo non ha nulla a che fare con queste deviazioni e che certamente faranno le dovute indagini. Nel frattempo AirTag (qui la nostra recensione), che è usato anche dalla Polizia per scoraggiare i furti d’auto, può annoverare tra i suoi utilizzi anche quello di aver sventato una truffa.