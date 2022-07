Da Juice MacBook Air M2 si prenota da 41,27€ al mese con JuiceEvolution

Anche la catena Juice Apple Premium Reseller dà il via ai preordini del nuovissimo MacBook Air M2, ma invece di sborsare l’intero importo subito o alla consegna, grazie a Juice si può preordinare pagando solamente una piccola rata di 41,27€ al mese con la formula JuiceEvolution.

Al termine delle rate è possibile scegliere di tenere il portatile o invece sostituirlo con il nuovo modello continuando a pagare le piccole rate di JuiceEvolution.

Ricordiamo che il nuovo MacBook Air M2 mette a disposizione l’elevata potenza di calcolo e grafica dell’ultimo chip Apple per computer, all’interno di uno chassis completamente ridisegnato. Pur offrendo prestazioni superiori a Mac Pro 2019 base con processore Intel, una macchina da oltre 6.000 euro, l’elevata efficienza energetica del processore offre una autonomia massima dichiarata di ben 18 ore.

Sia nei negozi della catena Juice che nello store online Juice è disponibile anche il nuovo MacBook Pro M2 13”, una macchina che mantiene il design precedente, ma che all’interno pulsa con le stesse elevate prestazioni del chip Apple Silicon M2 di seconda generazione.

La formula JuiceEvolution può essere utilizzata per l’acquisto di qualsiasi computer e dispositivi Apple. Per esempio iPhone 13 con prezzo di listino da 889€, da Juice si ottiene pagando solamente una rata a partire da 34,19€ al mese, sempre a Tasso Zero, sempre con JuiceEvolution. Invece iPhone SE a listino da 529€, con JuiceEvolution si paga solamente in rate da 22,04€ al mese.

Tra le numerose offerte proposte ogni settimana dai negozi della catena Juice, oltre che nello store online Juice, segnaliamo il supporto da auto universale per smartphone di Belkin a 29,90€, stabilizzatore per smartphone DJI OM 4 a solamente 109€ invece del prezzo di listino di 149 euro, videocamera di sicurezza wireless Logitech Circle 2 a solo 89,90€ invece del prezzo di listino di 239,90 euro.

