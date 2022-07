Corona Recharge, il telefono scarico offre una birra fresca

Trovarsi con il telefono completamente scarico o quasi – possibilità non affatto remota dopo una lunga giornata di lavoro o all’aperto, vista la bella stagione – può essere una potenziale seccatura, che mina il relax del momento dell’aperitivo: per scongiurare questa possibilità, AB InBev ha ideato la curiosa iniziativa intitolata Corona Recharge, un frigorifero che si apre solo collegando un telefono con una carica inferiore al 20%. Per una volta arrivare a fine giornata con il telefono scarico premia.

In esclusiva, per la prima volta al mondo in Italia, martedì 12 luglio al Deus Cafè di Milano (Isola) dalle ore 18 sarà possibile provare l’esperienza Corona Recharge e godersi un aperitivo in compagnia sorseggiando una Corona.

Il funzionamento di Corona Recharge è semplice: basta collegare il proprio telefono, con carica della batteria inferiore al 20% alla docking station presente nella sommità del frigorifero per sbloccarne automaticamente lo sportello e ottenere così una birra Corona fresca, contenuta al suo interno.

Il design del frigorifero, dal tocco vintage, richiama gli iconici colori giallo e blu, che contraddistinguono il marchio AB InBev, multinazionale attiva nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche.

AB InBev è una società specializzata in birra, quotata in borsa e con sede a Leuven, in Belgio. Il produttore vanta un portfolio diversificato di oltre 500 brand, che comprende marchi come Bud, Corona e Stella Artois; marchi multi-paese come Beck’s, Castle, Hoegaarden e Leffe; e marchi locali come Aguila, Antarctica, Bud Light, Brahma, Cass, Cristal, Harbin, Jupiler, Michelob Ultra, Modelo Especial, Quilmes, Victoria, Sedrin and Skol.

Le iniziative pubblicitarie estive prendono spesso in considerazione birra fresca e tecnologia: nell’estate dello scorso anno Heineken ha sorpreso tutti con il primo robot che segue l’utente ovunque con un carico sempre fresco di birra, un gadget hi-tech perfetto per le giornate a bordo piscina e grigliate.