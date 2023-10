Da Juice trovi il Mac che fa per te, anche a rate

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nello store online Juice è possibile trovare il Mac più indicato per le proprie esigenze, con la possibilità di pagarlo in 20 rate senza interessi né costi aggiuntivi.

Il Mac è apprezzato perché è facile e intuitivo da usare e, grazie ai chip Apple Silicon, è ancora più potente e versatile. Chi già possiede un iPhone si sentirà ancora di più a casa con un Mac, a partire da app e funzioni presenti su entrambi che utilizza ormai da anni.

Oltre che per la potenza di calcolo i chip Apple Silicon sono celebri anche per i consumi di energia ridottissimi. Questo significa che i Mac portatili arrivano fino a 22 ore di autonomia con una sola carica, perfetto per affrontare una giornata di lavoro e anche di più, senza dover trasportare alimentatore e cavi.

MacBook Air 13 con chip Apple M1 è un ottimo punto di partenza per chi desidera acquistare il suo primo Mac e anche come macchina versatile per qualsiasi tipo di applicazione di lavoro e tempo libero. Nei negozi Juice MacBook Air 13” M1 con CPU 8 core, GPU 7 core, memoria RAM 8GB e SSD da 256GB costa 999€. In alternativa è possibile pagarlo in 20 rate senza interessi da 49,95€ al mese.

Invece per chi necessita di prestazioni superiori Juice propone MacBook Air 13” con chip Apple M2. La configurazione con CPU 8 core, GPU 8 core, RAM 8GB e SSD 256GB costa 1.299€. Oppure si paga in 20 rate da 64,95€ al mese, sempre senza interessi e senza costi aggiuntivi.

Infine per i professionisti ci sono i MacBook Pro. Da Juice MacBook Pro 16” M1 Pro con CPU 10 core, GPU 16 core, RAM 32GB e SSD 2TB costa 3.399,15€, oppure in 20 rate da 169,96€ al mese.

MacBook Pro 14” con chip M1 Max, 10 core CPU, GPU 32 core, 64GB di RAM e SSD da 4 TB è proposto a 4.572,15€. Tra le promozioni Juice in corso segnaliamo la custodia antishock per MacBook Pro 13” di Rivercase a 19,95€ e il caricabatterie Belkin wireless 3 in 1 con MagSafe a 119,95€.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i 60 negozi della catena Juice si parte da qui.