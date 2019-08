Da settembre su YouTube non mostrerà il numero esatto dei follower

YouTube sta per cambiare il modo in cui viene mostrato il numero di iscritti. A partire da settembre infatti la società farà una approssimazione del conteggio con lo scopo di allentare la pressione degli YouTuber.

Ad esempio se un account possiede 1.234.567 iscritti, nel relativo box sulla scheda dello stesso il conteggio sarà approssimato a 1,23 milioni. Questa modifica, già messa in atto da Instagram intorno al mese di aprile, era stata preannunciata a maggio ed aveva subito riscosso diverse critiche da parte degli utenti, ma l’azienda appare irremovibile.

In questo modo infatti Google spera che gli YouTuber consumino le proprie energie creando nuovi contenuti anziché mangiandosi le unghie per l’ansia-da-iscritti, che pare li porti a controllare troppo spesso il contatore e a lanciare sfide con gli spettatori e gli altri creators.

Chi proprio non può resistere potrà comunque controllare il numero esatto da YouTube Studio e YouTube Analytics, perciò piuttosto che eliminare una funzione, l’azienda ne sta solo rendendo l’accesso un po’ più difficoltoso e meno diretto. D’altra parte ciò – spiegano – rende anche più facile sincronizzare il contatore dello stesso account visualizzato tra le varie applicazioni desktop e mobili.

Questa modifica si applica soltanto sugli account che possiedono più di mille iscritti e sarà integrata anche nelle API del servizio dati di YouTube che viene utilizzato da piattaforme come Social Blade che tengono traccia del conteggio degli scritti di YouTube, Twitch, Instagram e Twitter.

La critica maggiore pare riguardi il fatto che gli utenti, cliccando il bottone per l’iscrizione, in questo modo non vedranno aumentare di una unità il conteggio totale, con il rischio che si sentano meno parte della community alla quale si stanno aggregando.

Non è detto comunque che l’azienda non cambi idea in futuro ma per il momento è convinta di tale scelta «Sappiamo che non tutti sono d’accordo con questo aggiornamento ma crediamo che sia un passo positivo per la nostra community, sia per gli spettatori che per i creatori di contenuti».