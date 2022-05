Daimler Truck acquisisce il 10% di Manz AG

Nell’ambito di un aumento di capitale, Daimler Truck AG si accinge a diventare un importante azionista di riferimento di un’azienda tedesca leader nel settore dei prodotti ingegneristici high-tech: Manz AG; la quota azionaria sarà pari a circa il dieci percento (previa l’approvazione delle autorità antitrust).

Come primo passo, le due aziende hanno siglato un accordo di cooperazione per una partnership strategica incentrata sulla creazione di una linea pilota per la produzione di celle per batterie agli ioni di litio e per l’assemblaggio delle batterie nello stabilimento Daimler Truck di Mannheim. Nel contesto di tale partnership, le due aziende hanno fatto sapere che condivideranno il loro know-how e svilupperanno ulteriori progetti per il futuro comune. Obiettivo: sviluppare tecnologie innovative per le batterie e i relativi processi di produzione nei settori truck e autobus.

Manz AG è un produttore di macchinari high-tech e si focalizza in particolare sull’industria automobilistica e la mobilità elettrica. L’azienda di Reutling vanta un’esperienza più che decennale nei processi e nei prodotti del settore dell’impiantistica per la produzione di celle e batterie. Con questo investimento, Daimler Truck compie un passo strategicamente importante con l’obiettivo di superare i sistemi di propulsione convenzionali a vantaggio delle tecnologie alternative.

Andreas Gorbach, membro del Consiglio direttivo di Daimler Truck ha riferito: “Aspiriamo a confermare la nostra leadership come innovatori nel settore dei veicoli industriali. Per raggiungere questo obiettivo, è di basilare importanza disporre di celle delle batterie che soddisfino i requisiti estremamente specifici per l’impiego nei truck e negli autobus. Condizione preliminare in tal senso è la stretta integrazione tra lo sviluppo del prodotto e lo sviluppo dei processi di produzione. Insieme a Manz centreremo questo obiettivo. Un passo essenziale in tale direzione è rappresentato dalla nostra linea pilota per la produzione di celle per batterie nello stabilimento di Mannheim”.

Lo stabilimento Mercedes-Benz di Mannheim è il competence centre per le tecnologie delle batterie e per i sistemi ad alto voltaggio di Daimler Truck. Già oggi Mannheim fornisce allo stabilimento Mercedes-Benz di Wörth i pacchetti batteria per la produzione in serie dell’eActros completamente elettrico.

Nella cosiddetta ‘InnoLab Battery’ di Mannheim, i settori sviluppo e produzione lavorano a soluzioni destinat a truck e autobus. Qui, nel prossimo futuro, verranno sviluppate ‘inhouse’ celle per batterie agli ioni di litio, che verranno assemblate su una linea pilota fino a ottenere sistemi batteria completi. Nell’aera InnoLab, che misura circa 10.000 metri quadrati, nei prossimi mesi verranno realizzati oltre 60 nuovi impianti. Entro la fine del 2024, i risultati delle ricerche confluiranno nello sviluppo della piattaforma per prodotti elettrici a batteria di Daimler truck.

La ‘InnoLab Battery’ pone quindi le basi per le future competenze interne a Daimler Truck sul versante della tecnologia delle batterie e crea il know-how occorrente per la produzione di celle per batterie agli ioni di litio e per la loro implementazione nel campo dei veicoli industriali. I risultati di questo lavoro costituiranno, tra l’altro, anche la base per le future decisioni riguardanti la produzione verticale dei sistemi batteria all’interno dell’Azienda.

