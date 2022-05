Nel primo trimestre spesi oltre 1,6 miliardi di dollari su App Store e Google Play

data.ai (in precedenza nota come App Annie), in partnership con International Data Corporation (IDC), ha presentato il report “Gaming Spotlight 2022”.

Dal report emerge che il mobile gaming rappresenta il 61% del mercato complessivo gaming, un settore che si prevede arriverà a 222 miliardi di dollari nel 2022.

Stando a quanto riportato nel report, il mobile gaming è destinato a superare i 136 miliardi di dollari nel 2022, una crescita di 1,7x maggiore rispetto al mercato gaming in generale. Complessivamente gli utenti hanno scaricato il 45% di giochi mobile in più rispetto al primo trimestre dello scorso anno, con numeri che si aggirano intorno ai 1,1 miliardi di giochi scaricati ogni settimana.

Nel primo trimestre 2022 i consumatori hanno speso oltre 6,1 miliardi di dollari a settimana nel mobile gaming su iOS e Google Play, un incremento del 30% rispetto ai livelli pre-pandemia.

Secondo il report in questione (qui i dettagli), nel 2022 il mobile gaming supererà il 60% di market share in termini di spesa annuale globale per i consumatori, numeri 3,2x le dimensioni delle home console per il gaming.

Apple ha recentemente confermato una crescita nel settore delle app: in Europa il settore è cresciuto fino a impiegare 2,2 milioni di persone, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.